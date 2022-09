Congo-Kinshasa: Drame à l'Est de la RDC , Félix Tshisekedi - Le cri de vérité lancé à l'ONU !

Jean Kambayi Bwatshia, Professeur Emérite & Recteur de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication*Il n'est pas facile de mettre un point final à un discours dont le but principal est de montrer que le drame qui a secoué et secoue encore aujourd'hui la République Démocratique du Congo, est simplement celui de la honte qui s'explique par sa complexité et sa non-connaissance par les Congolais, eux-mêmes.

Drame qui démontre que ceux-ci sont moins, sinon très mal outillés pour mieux comprendre les enjeux politiques qui obscurcissent l'horizon, mieux le destin de leur pays. Je considère, pour ma part, que le moment est là pour expliquer et étudier en profondeur les enjeux du drame qui secouent la grande et prospère région des Grands Lacs à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Oui, la République des Congolais, avec la guerre des Grands-Lacs, vit " le temps de la nausée ". C'est le temps " du changement et de la permanence ", on dirait de la sensation incroyable caractéristique de " l'insoutenable légèreté de l'être ". Oui, les Congolais, plus que tout le temps, vivent sans trop avoir le souci de calculer ou d'évaluer les conséquences de ce qui leur arrive, tout en confondant, dans leur esprit vérité et mensonge, rêve et réalité, désirs et possibles. Chez eux, vie et mort, tragédie, rire, sens et contre sens se mêlent confusément tout en plongeant leur être d'hypnose qui masque, vérité, vertu et liberté. Chez eux aussi l'être humain, on le voit, a perdu ce qu'il a de meilleur et d'excellence.

Chez eux enfin, on voit s'installer l'état d'instabilité existentielle traduisant un sentiment d'angoisse permanent de malaise généralisé. Pour décrire un tel état ou situation où l'homme a perdu complétement l'assurance de son existence humaine, entrant ainsi dans une indétermination de son existence. La nausée est une situation qui présente un monde " immonde ". Et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de dire sans ambages et atermoiements funestes :

Convoitises et insécurité" ... , les Nations Unies, a dit F.A. Tshisekedi, savent que mon pays, la République Démocratique du Congo est victime d'une crise sécuritaire aigue qui dure depuis plus de 20 ans à l'Est de son territoire national.Tout observateur honnête et de bonne foi reconnait que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ses fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins.Le Peuple congolais reconnait l'implication des Nations Unies, de l'Union Africaine, des Communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la RDC pour juguler cette crise récurrente.

Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice des vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice.Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays.Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'Est de la RDC, plusieurs Accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et, on recommence toujours avec les mêmes tragédies.

Philosophie de la réconciliation

Depuis mon élection à la tête de la RDC, a-t-il renchérit, je n'ai eu de cesse de me battre, chaque jour, pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord- Kivu et du Sud-Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les Chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion des accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation des projets de développement pour nos populations respectives.

En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du Peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien à des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la RDC.C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la Charte de l'ONU et de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, a, une fois de plus, non seulement agressé, en mars dernier, la RDC par des incursions directes de ses forces armées, les RDF mais aussi, occupe des localités de la province du Nord-Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le Mouvement du 23 mars dit M23, auquel il apporte un soutien massif tant en matériels de guerre qu'en hommes de troupes.

Et, comme pour défier la communauté internationale, le M23 avec le soutien de l'armée rwandaise a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre.Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé M23.

L'organisation internationale est témoin

L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables dès lors que plus d'une fois aussi bien les groupes d'experts dument mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargi de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'Homme crédibles les ont établies dans des rapports documentés et objectifs, à la limite du scientifique.

Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises à ce sujet, le Gouvernement congolais réitère sa demande au Président du Conseil de Sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit de la paix et de la sécurité internationale.

Il y va de l'image et de la crédibilité de notre Organisation.Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en RDC et, d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes.

Mettre fin à la suspicionTshisekedi a dit, c'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'Est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la Mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, que le Gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette Mission.Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre Organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO ; ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en RDC.

La réévaluation du plan du retrait de la MONUSCO ne peut, par conséquent, nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre Organisation.Quoiqu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde la détermination du Peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect bien sûr du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre.

Non au discours de la haine

C'est ici, rajoute Tshisekedi, le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile congolaise ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La RDC n'est pas et ne sera jamais génocidaire.

Non à l'alibi

De même, de même Tshisekedi Félix Antoine soutient que la prétendue " collaboration " que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des Forces Démocratique pour la Libération du Rwanda, FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain.En effet, les FDLR ont été décapitées et réduites à néant par les Forces Armées de la RDC, FARDC, en étroite collaboration avec l'Armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées au cours de dernières années.

La RDC a rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quelles FDLR parle-t-on ? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR ? A quel lieu précis du sol rwandais a-t-on vu un jour un seul soldat congolais ? Quoiqu'il en soit la RDC reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs.

Ne pas se fier aux allégations éhontées

Le Peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union Africaine, aux Communautés régionales africaines et aux partenaires de la RDC de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création des conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs pour le bien de tous.

A cet effet, il est nécessaire de :- Rendre effectifs le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leurs domiciles et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda convenue entre la RDC et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA, de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, et de la Communauté pour le Développement de l'Afrique australe, SADC ;

- Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23 dont les dirigeants sont, du reste, sous sanctions de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard, pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées ;

- Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda RDC-Rwanda et le déploiement de la Force régionale de l'Afrique de l'Est dont le Statut et les Règles d'engagement viennent d'être signés le O8 septembre dernier à Kinshasa successivement par le Gouvernement congolais et le Secrétariat Général de la CAE, d'une part, et, d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette Force ;- Encourager le Président honoraire du Kenya, UHURU KENYATTA et le Président de l'Angola JOÃO LOURENÇO, Médiateurs de la CAE et de l'UA dans la crise sécuritaire en RDC à poursuivre leurs bons offices ;

- Lever tout obstacle à la restructuration par la RDC de ses Forces Armées et à la montée en puissance de celles-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition des équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira, sans doute, le Peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce.

Quoi qu'il en coûteNous, Peuple congolais, sommes décidés, cette fois-ci, à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'Est de notre pays, quoi qu'il en coûte... "L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'Est de la RDC pour stabiliser la Région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face aux changements climatiques.Jean Kambayi Bwatshia Professeur EmériteRecteur de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication