Congo-Brazzaville: Education - Des campagnes de sensibilisation à l'endroit des élèves du cycle secondaire

L'association Espoir ya mboka, présidée par Cornellia Massamba, va mener tout au long de l'année scolaire 2022-2023 des campagnes de sensibilisation portant sur le livre interpellateur " Pourquoi moi ? " . Le but étant de donner des armes nécessaires à la jeunesse en général et à la jeune fille en particulier pour réussir dans la vie.

La série des campagnes de sensibilisation de la jeunesse que va entamer l'association Espoir ya mboka dans les collèges et lycées de la ville de Brazzaville débute en octobre jusqu'à juin 2023. Portant sur le thème général " Jeune fille change ta vie ", ces campagnes de sensibilisation qui se dérouleront sous forme d'échanges interactifs entre les élèves et la présidente ou membres de l'association Espoir ya mboka porteront sur les sous-thèmes ci-après : harcèlement, éducation morale, cellule familiale, rapports des sexes opposés, importance de la scolarité, ...

" Je me dis que la jeunesse c'est l'avenir de demain, d'où il faut lui donner les armes pour pouvoir se battre pour l'avenir. Au cours de ces échanges entre les élèves et moi-même, je leur partagerai mon propre témoignage que j'ai écrit dans le livre "Pourquoi moi ?", et les témoignages des uns et des autres. Car, je ferai intervenir certaines personnes. Une manière de leur apporter les armes pour pouvoir avancer et appréhender leur avenir de la meilleure façon qu'il soit. Pour votre gouverne, depuis que nous avons annoncé la campagne, très souvent nous sommes approchés par des parents d'élèves pour nous encourager et nous faire part de leurs inquiétudes concernant leurs enfants en milieu scolaire surtout ", a déclaré la présidente de l'association Espoir ya mboka.

Le programme établi par cette association prévoit un à deux passages par établissement. Elle a présenté sa vision et son plan d'action auprès du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. " Nous sommes prêts déjà et n'attendons plus que l'emploi du temps de la rentrée scolaire, en octobre, pour pouvoir établir la programmation des passages dans les établissements d'enseignement. J'en profite de l'opportunité qui m'est offerte pour faire comprendre à la jeunesse que l'éducation et la scolarité sont très importantes. Je les encourage à continuer leur scolarité, ce qui leur permettrait d'avoir des armes pour leur avenir, parce que l'éducation c'est très, très important. C'est comme nous le disons au sein de l'association, éduquer une fille c'est éduquer une nation ", a-t-elle indiqué.

Cornellia Massamba a fait savoir que cette série de campagnes de sensibilisation dans les collèges et lycées de Brazzaville se fera en termes financiers avec des moyens propres à l'association. Enregistrée à Brazzaville (Congo) et en région parisienne (France), l'association Espoir ya mboka œuvre pour le développement de la jeune fille africaine en général et congolaise en particulier.