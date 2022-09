Congo-Kinshasa: Pays-solution - Le MJPE interpelle les autorités sur la protection du climat

Le mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement (MJPE) était dans la rue ce vendredi 23 septembre 2020 sur le boulevard Lumumba dans la commune de Limete. Cette marche populaire pour le climat avait comme thème " je marche pour le futur ".

Plusieurs personnes se sont rassemblées dans le but de faire entendre les voix de congolais sur les prochaines négociations climatiques et dénoncer le manque d'ambition du climat en Afrique.

Plus chaud que le climat, avec plus de 500 jeunes, tous brandissaient des pancartes créatives qui rappellent avec humour l'urgence climatique en exigeant un changement climatique pour l'Afrique. "Que devenons-nous, où allons-nous vivre ? ", s'interroge-t-il. Cette marche populaire a eu comme grands points : la justice climatique pour l'Afrique, le respect des engagements par les Etats en matière de financement climatique, les actions concrètes et urgentes en faveur du climat.

Il était aussi question de demander aux dirigeants mondiaux d'arrêter l'indifférence face à cette problématique. Dans sa déclaration, le coordonnateur Bonaventure Bondo a demandé aux Etats du monde de traduire en actions concrètes leurs engagements à l'accord de Paris et en particulier l'objectif de zéro déforestation, dégradation des terres dans le monde d'ici 2030 annoncé par le dirigeants de 141 pays qui se sont engagés collectivement à "arrêter et inverser la déforestation et de dégradation des terres d'ici 2030" lors de la COP 26 à Glasgow, en Ecosse ;

la réduction de notre dépendance aux Energies fossiles et la promotion des énergies renouvelables ; le respect des engagements en matière de financement climatique afin de permettre à l'Afrique vulnérable au changement climatique à s'adapter face aux impacts ;

la protection par l'Etat congolais de ses forêts en général et des écosystèmes sensibles, en particulier, de toutes les activités de grande envergure qui pourraient mettre en péril les moyens de subsistance des communautés forestières et aller à l'encontre de sa compagne mondiale de " Pays solution" à la crise climatique.

L'annulation immédiate par l'Etat congolais des appels d'offres des blocs pétrolier et Gazier qui ont été lancés en Juillet dernier et qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur les communautés, le climat mondial ainsi que sur la riche biodiversité que regorgent ces zones. La promotion et l'investissement par l'Etat congolais des énergies 100% renouvelables accessibles à tous et créatrices d'emploi ; la prise en compte de la voix de la jeunesse congolaise au processus décisionnel ; la promotion de sa participant aux négociations climatiques sur le plan national et international ".

En outre, ils ont rappelé que les forêts africaines et celles du bassin du Congo, deuxième du monde par sa superficie de séquestration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, jouent aussi un rôle crucial dans la régulation du climat mondial.