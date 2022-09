Congo-Kinshasa: Conflit Teke et Yaka - L'Eglise catholique joue au sapeur-pompier

L'Eglise catholique apporte sa médiation aux frères ennemis Teke et Yaka vivant dans le territoire de Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe. Il est temps que ces deux communautés qui s'entretuent puissent fumer le calumet de la paix.

Les évêques de Kinshasa et de Kenge sont allés à la rencontre des deux communautés Teke et Yaka afin de trouver des voies de paix, appelant à la cessation des combats.

Selon Caritas-Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a présidé récemment une messe dans l'église paroissiale saint-Yves de Kwamouth, à quelques kilomètres de la capitale congolaise, dans la province du Mai-Ndombe. Il a appelé les deux communautés à ne pas briser la paix. " Que recherchons-nous pour briser ainsi la paix? ", s'est-il demandé.

Pour le cardinal Ambongo, la crise entre les peuples Yaka et Teke est née non seulement de la soif des richesses, mais aussi du péché et de la soif du pouvoir. Les conflits communautaires naissent lorsqu'on est préoccupé par " le souci exagéré des biens pour soi-même, pour sa famille. On ne mesure pas les conséquences des attitudes que l'on affiche par rapport aux biens matériels ", a-t-il fait observer.

Soucieux de palper la réalité du terrain, le cardinal Ambongo a effectué une visite sur les lieux où des massacres ont eu lieu récemment dans le conflit opposant les communautés Yaka et Teke. Il a demandé d'offrir à Dieu, dans la prière, la souffrance des uns et des autres.

Pour sa part, Mgr Jean-Pierre Kwambamba, dans le diocèse voisin de Kenge, a reçu les principaux chefs coutumiers des peuples Yaka et Teke. Le conflit né dans le territoire de Kwamouth a débordé dans le diocèse de Kenge, qui reçoit de nombreux déplacés dans les villes et les cités comme Bandundu, Fatundu, Misay et Kenge. Mgr Kwambamba cherche, avec les chefs coutumiers, des voies de paix et plaide pour l'assistance humanitaire en faveur des déplacés.