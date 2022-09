Congo-Brazzaville: Première édition du tournoi de l'unité - La Dynamique et l'AS Otohô remportent les trophées

L'équipe de la Dynamique s'est imposée aux tirs au but (4-3), devant celle de Mon pays, remportant, le 28 septembre au stade annexe du Complexe sportif la Concorde, à Kintélé, la première édition du tournoi de l'unité organisé par la Dynamique Raoul-Ominga.

Le tournoi a mis aux prises huit équipes de football venues des arrondissements de Brazzaville et deux de nzango. Il constituait, d'après les organisateurs, un espace important de sensibilisation et l'un des atouts majeurs de l'émancipation de la jeunesse. " Il s'agit d'utiliser le sport en général et le football en particulier non seulement comme outils de promotion des droits de l'homme et de la diversité mais aussi et surtout comme facteur important de rassemblement ", a indiqué Roch Francis Dzouavelé, chargé de l'organisation de la Dynamique.

La Dynamique et l'AS Otohô ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour remporter le trophée mis en jeu. Au bout du temps règlementaire au football, l'équipe de la Dynamique et celle de Mon pays se sont neutralisées. C'est lors de la fatidique épreuve des tirs au but que le gardien de la Dynamique, plus inspiré, a pu stopper deux penalties. Au nzango, par contre, l'AS Otohô s'est imposée devant Averda 35 pieds à 23.

La première édition a mis à l'honneur Jean-Jacques Ndomba " Géomètre ". L'hommage qui a été rendu à cet ancien Diable rouge valorise, selon lui, tous les anciens joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps du football congolais. " En mon nom, cela représente toute la dynamique des anciens. Nous n'avions jamais remis le bâton de pèlerin à notre jeunesse qui n'a jamais connu les anciens qui ont joué. La fierté, c'est de repenser que le football doit revenir à la base. La base, c'est l'organisation de ce genre de tournoi. Comme c'est pour la première fois, c'est déjà très important. Aujourd'hui, nous devons nous impliquer pour le renouveau de notre football et de notre jeunesse ", a souhaité Jean-Jacques Ndomba

L'ancien joueur estime que le tournoi devrait être réservé uniquement aux jeunes. Les organisateurs doivent, selon lui, faire en sorte que la compétition s'organise dans tous les quartiers et les arrondissements de Brazzaville, au terme de laquelle les meilleures équipes seront sélectionnées pour participer à une compétition ayant pour enjeu la détection. " C'est là où on trouvera la crème, les talents pour notre jeunesse ", a-t-il indiqué.

Sa requête a trouvé gain de cause puisque la Dynamique Raoul-Ominga entend donner plus d'éclat à la prochaine édition de la compétition. " Nous avons commencé par la première édition, il y aura une deuxième édition dans tous les arrondissements de Brazzaville pour assurer la détection des talents. Ndomba, c'est une icône du football congolais qui a marqué son époque. Nous avons besoin de son expérience pour réussir notre mission ", a commenté Jephté Obanda, président de la Dynamique.

L'idée de pérenniser cette compétition en associant les autres départements a été évoquée par les organisateurs. " Nous allons pérenniser ce tournoi. Nous avons commencé à Brazzaville, l'année prochaine nous allons peut- être aller à Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi pour qu'il y ait de l'harmonie de notre jeunesse ", a ajouté Guelor Obanda, coordonnateur de la Dynamique.

La remise des kits scolaires au terme de la compétition a symbolisé la volonté des organisateurs d'encadrer les jeunes tout en prônant la paix, leur réinsertion