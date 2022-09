Burkina Faso: Ministère en charge de la Communication - " Le Gourou " sur le fauteuil de la coopération et du patrimoine des médias

Le nouveau directeur de la coopération et du patrimoine des médias, Kowoma Marc Doh s'est dit reconnaissant pour la confiance placée en sa personne par les responsables du MCCAT.

Le journaliste aux Éditions Sidwaya, Kowoma Marc Doh, nommé directeur de la Coopération et des Médias du ministère en charge de la Communication le 7 septembre 2022, a été installé ce jeudi 29 septembre dans ses fonctions en même temps que quatre autres responsables relevant tous de la direction générale de la communication et des médias du ministère.

Il ne vient pas pour réinventer la roue, mais promet d'ajouter " sa pierre à la pierre ".

Jusque-là journaliste en service aux Éditions Sidwaya, Kowoma Marc Doh a été installé le jeudi 29 septembre 2022 dans ses nouvelles fonctions de directeur de la Coopération et du Patrimoine des médias du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) par le Directeur général de la communication et des médias (DGCM), Ali Saouadogo.

Doh s'engage désormais dans une autre phase de sa carrière après 13 années passées à collecter et traiter l'information au service du "Quotidien de tous les Burkinabè".

Quatre autres directeurs relevant de la direction générale de la Communication et des Médias ont été installés dans leurs fonctions en même temps que Kowoma Marc Doh.

" Doh Marc le Gourou ", comme ses proches l'appellent affectueusement, a promis de contribuer, à travers des initiatives pertinentes, à " hisser plus haut " la direction générale qu'il rejoint.

" C'est la toute première fois que j'occupe un tel niveau de responsabilité. Pour ce faire, j'ai besoin de l'accompagnement de ma hiérarchie et de tous les collaborateurs pour réussir cette mission ", a-t-il déclaré.

Ses maîtres mots sont l'engagement, le professionnalisme, la probité, l'intégrité et le don de soi.

Celui qui est sorti major de sa promotion à l'école de journalisme s'est par ailleurs engagé, vis-à-vis de ses collaborateurs, à bannir les clivages et à œuvrer dans l'équité pour le rayonnement du service public.

Un chantier sur lequel la hiérarchie l'attend.

Le directeur général de la communication et des médias a d'emblée fait part aux nouveaux entrants que le ministère met la barre haut à leur égard.

" Vous devez imposer le respect par votre travail, votre comportement, votre exemplarité. Je sais compter sur vos expérience et acquis pour pouvoir apporter votre contribution ", a soutenu Ali Saouadogo.

Le directeur général de la communication et des médias, Ali Saouadogo (costume) a conseillé aux directeurs nouvellement installés de ne pas se laisser décourager par les difficultés et de travailler résolument au rayonnement du ministère.

Le DGCM leur a lancé un " appel pressant à l'action " et les a invités à développer le management participatif vis-à-vis de leurs collaborateurs.

" Notre credo ici est qu'il n'y a pas de héros solitaire. Si nous réussissons, ce sera au crédit de tout le monde, si nous échouons, personne ne pourra s'en dégager ", a-t-il souligné.

La DGCM est une nouvelle structure issue de la réorganisation du ministère en charge de la Communication qui regroupe la direction de développement des médias dirigée par Romaine Zidouemba ; la direction de la coopération et du patrimoine des médias, pilotée par Kowoma Marc Doh; la direction de technologies des médias et de la communication avec à sa tête Samuel Yaméogo, la direction de la communication pour le développement dirigée par Jean Noël Guingané et la direction de l'évènementiel et de publicité sous la coupe de Adama Sawadogo.