Burkina Faso: Attaque de Gaskindé - L'Union européenne renouvelle aux autorités burkinabè son soutien indéfectible

"La Délégation de l'Union européenne et les Chefs de Missions diplomatiques des Etats membres de l'UE au Burkina Faso publient la déclaration suivante :

Le lundi 26 septembre 2022, un convoi de ravitaillement à destination de la ville de Djibo a été la cible d'une attaque lâche et barbare près de la localité de Gaskindé (province du Soum, région du Sahel). Le bilan provisoire fait par les autorités est de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés dont 20 militaires, 1 VDP et 7 civils et une cinquantaine de civils portés disparus. Cette attaque s'ajoute malheureusement aux nombreuses attaques similaires.

La Délégation de l'Union européenne et les Chefs de Missions des États Membres de l'UE représentés au Burkina Faso déplorent et condamnent avec force ces attaques contre les Forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Ils expriment leurs plus sincères condoléances et leur entière solidarité aux familles des victimes, au Gouvernement de la transition et à l'ensemble de la population burkinabè.

L'UE et ses États Membres renouvellent aux autorités burkinabè leur soutien indéfectible dans la lutte contre le terrorisme et leur engagement pour la stabilisation du pays au profit du peuple burkinabè."