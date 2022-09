Burkina Faso: Planification familiale - Planned Parenthood Global lance une nouvelle stratégie

Planned Parenthood Global a organisé un atelier de restitution d'une nouvelle stratégie de planification familiale, le jeudi 29 septembre 2022, à Ouagadougou.

La santé sexuelle et de la reproduction de la femme a toujours fait l'objet de préoccupations, surtout chez les jeunes et adolescents. Et, l'organisation non gouvernementale américaine Planned Parenthood Global (PP Global ) en est soucieuse. En effet, elle a tenu un atelier de restitution des travaux sur la diffusion de la nouvelle stratégie de planification familiale en rapport avec les droits, la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes, le jeudi 29 septembre 2022, à Ouagadougou. Selon la représentante de PP Global au Burkina Faso, Fatimata Sinaré, les missions de PP Global ont été déclinées depuis juin dernier.

" Aujourd'hui, nous sommes là pour amender et valider deux travaux. Le premier concerne la diffusion de la nouvelle stratégie de planification familiale en rapport avec les droits et la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes en lien avec le groupe thématique adolescent et jeune du comité de pilotage du Programme national de planification familiale (PNPF 2021-2025). Le deuxième travail consiste à l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer pour l'éducation à la vie familiale", a-t-elle déclaré. Elle a indiqué que les jeunes en question ne se sont pas réellement approprié le contenu du document qui leur était adressé.

Le ministère de la Santé, qui a officiellement validé en mai 2022 le PP Global, s'est engagé à contribuer à une meilleure diffusion pour faciliter l'appropriation du document par les jeunes eux-mêmes et la mise en œuvre d'une meilleure connaissance. Elle a également informé que PP Global est installé au Burkina depuis 2015 et sa mission principale est de renforcer les réseaux existants au niveau local, afin d'assurer une meilleure synergie d'actions des acteurs pour faciliter un accès équitable aux services de santé de la reproduction pour tous, y compris les soins d'interruption de grossesse en toute sécurité dans les conditions prévues par la loi au Burkina Faso, dans le cadre de la crise humanitaire.

La représentante de PP Global a indiqué que pour les trois prochaines années, il y aura une prise en compte du contexte de la crise humanitaire qui sévit au Burkina pour orienter davantage les actions vers les personnes déplacées internes.

Cette année, l'accent est mis sur les déplacés internes, vu le contexte difficile que traverse notre pays, il était nécessaire de se pencher sur cette couche vulnérable, a précisé la représentante de PP Global. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, partenaire de cette cérémonie de restitution, représenté par Dr Ephrasie Barry / Hadjamé, coordonnatrice du programme santé sexuelle et reproductive, a dit toute l'importance de cette collaboration entre PP Global et ledit ministère. Elle a ajouté : " Ce sont des thématiques qui nous concernent tous.

Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous travaillons en synergie avec les organisations de la société civile, avec les partenaires techniques et financiers sur les thématiques de la santé et reproduction. C'est ensemble que nous avons élaboré le Plan national de planification familiale 2021-2025 de même que la stratégie d'éducation à la vie familiale qui est un référentiel national aujourd'hui. C'est donc tout naturellement que nous sommes présents pour accompagner ces initiatives ".

Des modules d'enseignement élaborés

Partenaire de ladite cérémonie, le ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales joue un rôle prépondérant dans la planification familiale. Selon l'encadreur pédagogique à la direction générale de la qualité de l'éducation formelle, représentant le département, Julien Yaméogo, l'éducation permet de façonner l'homme à la vie familiale en passant par la jeunesse. " Le ministère de l'Education ne pouvait pas être en marge. C'est pourquoi nous avons été associés et nous avons joué notre partition jusqu'à la rédaction du document. Nous sommes même allés plus loin en concevant des modules adaptés à nos classes mais qui, certainement, attendent d'être finalisés pour avoir un effet sur les comportements de nos jeunes", a-t-il expliqué.