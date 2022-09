Sénégal: Réunion préparatoire du Gamou Médina Baye - Antoine Diome rappelle la place des religieux dans la préservation de la cohésion nationale

Présidant jeudi la réunion nationale préparatoire du Gamou de Médina Baye, édition 2022, prévue le 8 octobre prochain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Antoine Diome, a rappelé le rôle important des familles religieuses du Sénégal dans la préservation de la cohésion nationale.

Dans sa prise de parole à la fin de la cérémonie, il a magnifié le discours de " paix et de concorde des cœurs " du chef de délégation, Serigne Cheikh Mahi Cissé, représentant le Khalife de Médina Baye. " C'est un message qui est à l'image de celui dont on célèbre la naissance le 8 octobre prochain. C'est un envoyé de Dieu dont toutes les activités, dont tous les messages, dont toutes les informations relayées par les saints concourent à un seul objectif. Il constitue une source de bonheur, de clémence et de paix intérieure pour les croyants ", a-t-il fait savoir, espérant que tout le monde accordera une attention à ce message.

" De toute façon, le chef de l'Etat n'a cessé d'être dans cette voie. De tout le temps, il a tendu sa main à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. Il l'a rappelé lors de son message à la nation le 16 septembre dernier. A l'occasion des échéances électorales, c'est normal que les uns et les autres aient des opinions différentes. C'est normal qu'on assiste à des camps qui s'opposent et eux tous pour le bien du pays. Mais une fois que ces échéances sont derrière nous, il reste le père de la nation. Comme on dit en bon père de famille, il accueille tout le monde et avec diligence à chaque fois que de besoin il va accompagner, avec les services de l'Etat, les communautés qui en ont besoin. Et ça, on le doit à nos chefs religieux ainsi qu'aux différentes communautés qui composent le pays ", a, notamment rappelé Antoine Diome. Ce dernier de rappeler, dans la foulée, que la particularité du Sénégal, c'est qu'on peut retrouver dans les familles des membres appartenant à des communautés différentes. " On peut même retrouver des membres appartenant à des religions différentes. Mais cette différence n'est jamais source d'écart ou de divergence profonde. Cette différence doit être toujours perçue comme de la richesse. C'est ainsi que le Sénégal a été conduit depuis l'indépendance. Et comme le disait le président poète Léopold Sedar Senghor : " c'est épaule, contre épaule ", a-t-il souligné.

Rappelant, en outre, la " place importante " que le Président Macky Sall accorde à la région et aux cités religieuses, M. Diome a indiqué que dans tous les foyers religieux du pays, des réalisations de grandes envergures ont été faites au bénéfice de toutes ces communautés mais aussi au bénéfice des populations qui s'y rendent régulièrement. " En Conseil des ministres, il nous a réitéré ses instructions d'accompagner toutes les familles religieuses pour réussir comme le passé le Gamou de cette année également ", a-t-il assuré à la délégation de la famille de Cheikh Al islam.

Il a, par ailleurs, annoncé un certain nombre d'engagements pour que cet évènement religieux puisse se dérouler dans les meilleures conditions. " Nous nous réjouissons de la manière dont les travaux se sont déroulés entre les services de l'Etat et le comité d'organisation des manifestations et des activités de la fayda. Nous sommes en période d'hivernage et celui-ci a été particulièrement pluvieux, cette année, même si on peut espérer qu'il tire à sa fin ", a prévenu Antoine Félix Abdoulaye Diome. Il déclare, à ce titre, qu"'il faudra être vigilant et continuer le pompage intensif qui est déjà en cours dans Médina Baye mais aussi d'envoyer le nombre d'hydrocureurs suffisants pour le jour du Gamou et le jour du Gamouwatt que le pèlerinage ainsi que toutes les célébrations puissent se dérouler de la meilleure des manières possibles ".