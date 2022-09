Sénégal: Mairie de Kédougou - Les agents licenciés dénoncent un acharnement et exigent réparation

Regroupés autour d'un collectif dénommé "collectif des agents licenciés de la mairie de Kédougou", les agents récemment licenciés par le maire ont tenu un point de presse pour dénoncer "un acharnement et des licenciements abusifs". Ils exigent répartition et "l'arrêt immédiat" des licenciements.

Les agents licenciés disent être "frappés par une injustice notoire" de la part du maire de Kédougou. " C'est de l'acharnement, un règlement de compte sur des agents dont le seul tort est d'avoir été recrutés par le maire sortant. Il licencie pour servir sa clientèle politique car tous les agents licenciés sont immédiatement remplacés" a déploré Moctar Diallo, le coordonnateur du collectif et ancien gestionnaire de la mairie qui a été aussi licencié. Il a invité le maire "à un peu de retenue, d'esprit de grandeur ". " Les agents licenciés useront de tous les moyens légaux pour entrer dans leurs droits. Le collectif demande au maire l'arrêt immédiat et sans condition de ces licenciements" a averti Moctar Diallo.

En outre " le maire a commencé sa gestion par une grande opération honteuse de licenciement d'agents municipaux. Il avait dit qu'il est le maire de tous les Kedovins et qu'il n'est pas venu pour supprimer quelques emplois que ce soit. Une assertion gratuite. Car déception et désespoir sont survenues lorsque quelques jours après sa prise de service, il a sorti une liste d'une vingtaine de licenciements" a indiqué le coordonnateur du collectif.

Il a informé qu'une autre liste de licenciements s'en est suivie. "À ce que je sache, il y a eu 23 licenciements dont six qui ont des CDI et les autres ont des emplois temporaires. Ce qui est hallucinant, ce sont les motifs de licenciements avancés. Pour les premiers licenciements, il a avancé la baisse de recettes. Alors que plus de 430 millions ont été laissés dans les caisses de la mairie, lors de la passation de service. Le maire ignore lamentablement les textes qui régissent le fonctionnement d'une municipalité" a expliqué Moctar Diallo.

Le collectif n'a pas manqué d'interpeller l'autorité administrative pour une prise en charge effective du dossier.

Par ailleurs, "aucun membre du conseil municipal n'a été consulté en amont. Nous avons été au courant qu'après les décisions prises. C'est le maire et ses proches qui ont pris ces décisions. Nous le condamnons fermement. Je suis venu fustiger cela. Le maire a pris aujourd'hui plus de 20 personnes qui sont déjà salariés et qu'il paie" a fustigé Abdoulaye Sidibé, conseiller municipal.

Pour le tout, "nous sommes venus nous associer aux jeunes licenciés. Pour un maire qui a l'ambition de créer 6000 emplois, je ne comprends pas qu'il licencie des jeunes. Licencier les jeunes, c'est de les exposer à la vulnérabilité. Nous sommes contre les actes posés. La mairie n'est pas une institution privée. Il faut qu'il arrête sinon nous allons lancer une pétition et demander la mise en place d'une délégation spéciale" a partagé le président du conseil départemental de la jeunesse de Kédougou, Mady Dangnoko qui est venu soutenir les agents licenciés.

Interpellé sur la question, le maire Ousmane Sylla a indiqué que Kédougou est une famille et une seule. "Notre objectif est de tout faire pour impliquer toute la population sans exception dans la gestion de la commune. Cependant, nous avons tous un devoir de rigueur, de travail et avec les compétences requises. Tout licenciement ou rupture de contrat est personnel" a-t-il rétorqué. Amadou DIOP (Correspondant)