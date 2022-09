Bénin: Le gouvernement prévoit d'interdire le droit de grève dans trois nouveaux secteurs

Le transport aérien et maritime et les hydrocarbures pourraient bientôt être interdits de droit de grève. Un projet de loi modifiant et complétant la loi existante, très controversée et toujours critiquée, est transmis aux députés pour étude et vote Le pouvoir a dit avoir sollicité cette modification en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant.

Le gouvernement vise le transport aérien, maritime et les hydrocarbures, des secteurs à " mobiliser en permanence ". Ce sont les fonctions régaliennes de l'Etat et la défense du territoire qui le recommandent, justifie le communiqué du conseil des ministres

Certains analystes sans avoir vu le projet décryptent l'annonce comme un retrait total du droit de grève dans les trois secteurs. C'est déjà le cas dans les hôpitaux, la justice et la sécurité depuis 2018 et pour les autres salariés, ils sont limités à deux jours de grève par mois.

Cette décision intervient quatre jours après la grève des contrôleurs aériens du Bénin qui a paralysé l'aéroport international de Cotonou Cadjehoun.

Selon nos informations, les négociations avec le ministre de tutelle pendant le mouvement ne se sont pas bien déroulées. Patrice Talon, qui était à l'étranger, n'a pas du tout apprécié, rapporte son entourage.

Devant le Medef fin août, le chef de l'Etat béninois avait dit avoir dérégulé le monde du travail, pour lui un pays en construction avait besoin de réglementation forte. Les syndicats concernés n'ont pas encore réagi.