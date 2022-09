Centrafrique: Les inondations et les pluies continuent d'affecter le nord du pays

Plus de 80 000 personnes sont affectées par les inondations depuis le mois de juin, selon OCHA, le département des Nations unies qui coordonne les affaires humanitaires. Et cela alors que la saison des pluies n'est pas terminée.

Situation complexe dans le nord du pays, zone difficile d'accès, les humanitaires ont pris dans leurs stocks pour apporter aide alimentaire et kit de purification notamment dans la zone de Bangui. Près de 40 000 personnes sont encore dans l'attente estime l'organisation alors que la saison des pluies va se prolonger jusqu'en octobre.

" Nous sommes inquiets, mais aussi préparés parce que les partenaires humanitaires ont cette volonté de rester à côté de la population et aussi à appuyer les efforts du gouvernement, qui connaît bien les besoins de la population et les besoins sont énormes, explique Vedaste Kalima, chef du bureau d'OCHA en RCA. Il y a aussi beaucoup de zones qui sont inaccessibles, surtout dans la partie nord du pays et notamment dans la préfecture de Vakaga où nous avons enregistré un grand nombre de personnes affectées par les dernières pluies. "

Or, le responsable onusien craint que la situation ne fasse qu'empirer. " Comme depuis le mois de juin, nous avons grignoté sur les moyens existant pour répondre, nos moyens deviennent de plus en plus maigres pour continuer à porter assistance à ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et les prévisions météorologiques prévoient qu'on va avoir encore plus de dégâts d'ici la fin du mois d'octobre. "