Burkina Faso: Journées de promotion économique et commerciale 2022 - Une vitrine de promotion des produits burkinabè

A l'occasion des Journées de promotion économique et commerciale (JPEC) du Burkina qui se tiennent du 27 septembre au 2 octobre 2022 à Accra au Ghana, une place de choix a été accordée à l'exposition des produits burkinabè. Pour cette édition, ils sont plus d'une soixantaine de promoteurs de petites et moyennes entreprises à participer à cette foire dans l'intention de nouer des partenariats fructueux.

Emmanuel Ouoba est à sa première participation aux Journées de promotion économique et commerciale (JPEC) du Burkina qui se déroulent à Accra au Ghana. Venu de Manga, dans la région du Centre-Sud, M. Ouoba est le promoteur de l'entreprise Rehoboth danfani, spécia-lisée dans la confection des pagnes en cotonnade, le Faso Dafani.

Dans son stand, sis au Centre international de conférence d'Accra où se tient l'exposition-vente, de l'habillement et des pagnes faits en Faso danfani y sont étalés. Emmanuel Ouoba a justifié sa présence à ces journées dédiées à la promotion des produits " made in Burkina " par son ambition d'élargir son champ de partenariat avec la diaspora burkinabè au Ghana, mais aussi avec des opérateurs économiques de ce pays. " En venant ici, c'est d'abord montrer ce que nous faisons, ce que les artisans burkinabè savent faire, ensuite rechercher de nouveaux clients et de repartir avec de nouveaux partenariats en vue de l'écoulement de nos produits ", a expliqué M. Ouoba.

Il a salué l'initiative des JPEC qui, de son point de vue, est une tribune qui permet aux participants d'acquérir également de nouvelles expériences. Comme lui, ils sont près d'une centaine de promoteurs burkinabè dans divers secteurs d'activités économiques à prendre part à cette Ve édition des JPEC. On y trouve, en effet, des acteurs du domaine de l'agroalimentaire, du textile, du sésame, de l'artisanat, de la cosmétique et des produits forestiers non ligneux. Claire KI/Lompo est de ceux-ci. Elle est co-promotrice de Faso Beauxtext, une entreprise qui évolue dans la confection du Faso danfani et des accessoires de décoration intérieure.

Créer de nouvelles opportunités d'affaires

De nombreux produits burkinabè, à l'image des œuvres d'art, sont valorisés durant ces JPEC 2022.

Pour elle, il s'agit de faire de la visibilité de sa structure au Ghana afin d'espérer repartir avec de nouvelles relations pour accroitre le champ de son marché. " Depuis l'ouverture de la foire, il y en a qui (des visiteurs, Ndlr) viennent échanger avec nous et promettent de revenir. Nous sommes donc certains de repartir satisfaits ", a laissé entendre madame Lompo. Marc Batassang, lui, est à sa deuxième participation de cette initiative du ministère en charge du commerce et de la promotion des acteurs de l'économie burkinabè.

Il est le promoteur de l'atelier du Sahel de Bobo- Dioulasso, dans les Hauts-Bassins. Son entreprise excelle dans l'artisanat à travers la fabrication et la réparation des chaussures en cuir. " Nous sommes venus présenter notre savoir-faire et espérer se créer de nouvelles opportunités d'affaires ", a confié M. Batassang. Il a exprimé sa satisfaction, car ayant obtenu des contacts avec des personnalités burkinabè ainsi que des artisans ghanéens pour des perspectives de partenariat gagnant-gagnant. Notons qu'au-delà des promoteurs des produits " made in Burkina ", l'exposition de cette Ve édition des JPEC a connu également la participation de nombreuses structures d'appui et d'accompagnement du secteur privé du Burkina Faso.