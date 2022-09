Congo-Brazzaville: Concours d'humour - Deux Congolais en finale de " Mon premier Montreux "

Esdras Mbemba et Nuneize M'vata sont les deux talents du rire qui représentent le Congo en finale du concours " Mon premier Montreux ". Leur participation à la suite de cette aventure dépend du vote des internautes, ouvert en ligne jusqu'au 8 octobre.

Organisé par GF Productions et Castel Beer, le concours d'humour " Mon premier Montreux " a pour vocation de faire la lumière sur les talents, femmes et hommes, qui composent l'Afrique et en font toute sa richesse dans cette discipline. A cette deuxième édition du programme, c'est au total vingt humoristes africains qu'on retrouve en finale. Ils viennent de neuf pays, à savoir la République du Congo, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo (RDC), la Côte d'Ivoire et la Guinée.

Comme le veut le règlement, la nouvelle star de l'humour africain se dénichera parmi les vingt candidats soumis au vote quotidien des internautes jusqu'au 8 octobre. Chaque internaute pouvant voter par jour qu'une seule fois. A ce propos, Esdras Mbemba et Nuneize M'vata invitent tous les Congolais à voter à foison pour eux afin qu'ils continuent l'aventure et que l'un deux soit sacré lauréat de cette deuxième édition du concours.

Au terme des votes, le public désignera ses artistes favoris et permettra à six finalistes de rejoindre les deux choix du jury, lors de la grande finale à Kinshasa, en RDC, qui sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux. A en croire le comité d'organisation, les huit finalistes bénéficieront de master class et de coaching avec des figures reconnues du monde de l'humour francophone qui leur fourniront les armes nécessaires pour remporter le concours.

Le gagnant se produira au Montreux comedy festival, en décembre de cette année, en Suisse. " Les modalités de sa participation seront à la charge de la société organisatrice. Il est rappelé que le Montreux Comedy Festival est un rendez-vous incontournable de l'humour depuis 1998 et a depuis longtemps un label de " dénicheurs de talents". Le concours offre ainsi à ses participants une exposition médiatique exceptionnelle ", indiquent les organisateurs.