Congo-Kinshasa: 1ère conférence risque pays-RDC - Le gouvernement déterminé à améliorer sensiblement le climat des affaires

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, à l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur le risque pays en République démocratique du Congo (RDC), le 29 septembre à Kinshasa, a émis le vœu de voir ces travaux produire des réflexions pertinentes et des débats constructifs dans le cadre du dialogue public et privé.

Jean-Michel Sama Lukonde a salué la pertinence du rapport présenté par Bloomfield Investissement Corporation et a réitéré haut et fort la détermination de son gouvernement à continuer à œuvrer pour l'amélioration sensible du climat des affaires en RDC.

"Mon gouvernement et moi même sommes pleinement engagés à faire de la République démocratique du Congo une destination de plus en plus attractive des investissements collectifs et ceci, en tenant compte des défis sécuritaires pour lesquels il est engagé à rencontrer et totalement éradiquer", a souligné le chef du gouvernement.

Organisée à l'initiative du ministère des Finances, cette conférence poursuit l'objectif principal de donner une perspective de l'interprétation des risques pays. Elle aborde des problématiques soulevées dans le tout premier rapport risque pays de la RDC. En prélude, le tout premier rapport sur la cartographie des risques pays de la RDC a été présenté par Stanislas Zeze, président directeur général de Bloomfield Investissement Corporation. Ce rapport perçoit à long terme une amélioration sensible du climat des affaires dans le pays, eu égard à la notation globale de 5.1 obtenue. Ce document a été salué par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, tout en apportant des remarques importantes sur les performances et les réformes en cours de réalisation. Il a souligné la détermination du gouvernement à améliorer sensiblement la situation.

La première conférence sur les risques pays en RDC connaît la participation de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la société civile. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du président du Conseil économique et social, de quelques membres du gouvernement, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du président de la Fédération des entreprises du Congo. Notons que le risque pays constitue l'ensemble des facteurs internes et externes susceptibles d'impacter l'activité économique, politique et sociale d'un pays.