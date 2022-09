Congo-Kinshasa: Beni - Plus de 400 orphelins de guerre vivent difficilement dans un orphelinat à Kasindi

Quatre-cent-deux orphelins de guerre vivent, depuis janvier dernier, dans des conditions déplorables à l'orphelinat " Tukinge Mayatima ", à Kasindi, territoire de Beni (Nord-Kivu).

Selon la responsable de cette structure caritative, Kabuo Maliro ces enfants manquent de nourritures et de soins de santé adéquats :

" Ils vivent difficilement parce qu'il y a toujours la répétition des massacres. Ils viennent avec la malnutrition aiguë et les enfants meurent à cause de cette carence de ration alimentaire et il n'y a pas de médicaments ".

C'est dans ce cadre qu'elle séjourne à Kinshasa pour mener des démarches auprès du ministère de la Justice en vue d'obtenir la personnalité juridique de son ONG.

Ce qui lui permettra d'obtenir l'aide dont elle a besoin auprès des différents partenaires.

Depuis le mois de janvier jusqu'à celui de mai, 4 orphelines ont perdu leurs vies à cause de la malnutrition aigüe.

" Kasindi est un axe rouge, oublié par les humanitaires. C'est pourquoi j'appelle les autorités et les humanitaires d'aider les orphelins du territoire de Beni précisément à Kasindi ", a déclaré Kabuo Maliro.

Elle a fait savoir que le nombre d'orphelins augment au jour le jour à cause de l'insécurité dans cette partie du Nord-Kivu.

On brule les cadavres, les véhicules, nous sommes déstabilisés et le nombre d'orphelins augmente chaque jour à cause de l'insécurité.

Après le départ des humanitaires, les orphelins du centre Tukinge Mayatima bénéficient de l'assistance des églises et personnes de bonne volonté.