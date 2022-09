Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Septembre 2022

Burkina Faso : Situation confuse à Ouagadougou - Le signal de la télévision nationale coupé

Selon plusieurs témoins, des tirs attendus à Ouagadougou et la menace d'un nouveau putsch plane. Au Burkina Faso, les habitants de Ouagadougou se sont réveillés dans la confusion totale. Depuis la nuit et la matinée du 30 septembre 2022 des coups de feu sont entendus dans différents camps de la capitale burkinabè. Des militaires ont tiré à l'arme lourde au camp Baba Sy Ouaga 2000. Plusieurs axes de la capitale sont bouclés par des hommes en uniformes. Au moment où nous mettons sous presse, le signal de la télévision nationale est coupé. (Témoins et presse locale)

Mali : Situation sécuritaire - Menaces de prise de Menaka

Une grave menace plane encore sur la région de Ménaka. Les groupes terroristes d'après les informations sont dans des préparatifs pour mener un grand assaut, dont l'objectif serait de prendre complètement Ménaka. Les sources parlent d'une concentration de plusieurs milliers de combattants de Daech lourdement armés et équipés de drones qui seraient financés par des mains occultes. Ainsi depuis quelques jours, ces combattants terroristes daech auraient pris position à des endroits près de la frontière avec le Niger pour passer à l'action avec l'objectif ultime de prendre le contrôle de Ménaka. (Source : abamako.com)

Guinée : Réconciliation - Toumba présente ses excuses à Dadis

Toumba Diakité et Dadis Camara ont-ils enterré la hache de guerre en prison ? Toute porterait à le croire. En tout cas, selon une source digne de foi basée à la maison centrale, les deux anciens complices devenus ensuite « ennemis jurés », se sont rencontrés et se sont parlés sans aucune animosité pendant 15 minutes. « Comme l'a dit un des avocats, ils (Toumba et Dadis) sont très loin l'un de l'autre. Mais Toumba est effectivement venu, il a salué Dadis Camara, il lui a présenté des excuses et se sont parlé au moins pendant 15 minutes. (Source : africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Canfoot2023 - Le Cocan rassure sur les infrastructures

Le président du Comité d'organisation de la Can 2023 (Cocan 2023), François Albert Amichia, a déclaré le 29 septembre 2022 que l'ensemble des infrastructures sportives et non sportives seront prêtes entre la fin de l'année 2022 et le premier trimestre de 2023. S'exprimant dans les locaux du Groupe Fraternité Matin dont il était l'"Invité des rédactions", le ministre François Albert Amichia a expliqué que l'engagement du Cocan dans le respect de ce délai émane de la volonté du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, de voir l'ensemble du dispositif organisationnel en tenant compte de la date initiale d'organisation de l'évènement, juin 2023. (Fratmat.info)

Niger : Coopération - La vice - administratrice de l'Usaid chez Bazoum

Le Président de la République Mohamed Bazoum s'est entretenu le jeudi 29 septembre 2022, avec la Vice- administratrice chargée des Politiques et Programmes à l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (Usaide) Mme. Isobel Coleman.Dr. Coleman accompagnée par Dr. Monde Muyangwa, qui est responsable des affaires africaines à l'Usaid, est au Niger pour observer les efforts humanitaires, de développement et de paix de l'Usaid.

Togo : Coopération - Faure en visite au Japon

Le Président togolais, Faure Eyadema est en déplacement au Japon où il a été reçu par le Premier ministre Japonais. Voici entre autres l'une des raisons pour lesquelles, Robert Dussey, ministre des affaires étrangères, représentait le Président Faure Eyadema (source: presse locale)

Gabon : Gestion des finances publiques - Les avoirs extérieurs se dégradent

Selon les dernières statistiques de la Banque des États de l'Afrique centrale (Beac), les avoirs extérieurs nets du Gabon se sont détériorés (-121,8%) à -39,9 milliards deFcfa au cours des trois premiers mois de l'année 2022. Notamment du fait de l'érosion des avoirs extérieurs nets de la Banque centrale qui ont baissé de 130,3% pour s'établir à -40 milliards de Fcfa (Source : Gabonreviews)

Tchad : Dialogue national inclusif - Le comité ad hoc remet sa copie

Au Tchad, le comité ad hoc mis en place par le présidium du Dialogue national inclusif en vue de faire des propositions sur la forme de l'État et des institutions après la transition, a rendu son verdict le mercredi après-midi. Éligibilité ou non du président et des membres du Conseil national de transition, la junte militaire qui dirige le pays, ou encore la question de la forme de l'État, sont autant de sujets sensibles sur lesquels le Comité ad hoc était attendu. De l'avis de nombreux observateurs présents sur place, il a tenté de couper la poire en deux, en autorisant le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui va devenir président de transition avec des pouvoirs élargis, de se présenter aux futures élections, malgré sa promesse. (Source : Rfi)

Centrafrique : Inondations - Plus de 80 000 personnes sont affectées

Plus de 80 000 personnes sont affectées par les inondations depuis le mois de juin, selon Ocha, le département des Nations unies qui coordonne les affaires humanitaires. Et cela alors que la saison des pluies n'est pas terminée. Situation complexe dans le nord du pays, zone difficile d'accès, les humanitaires ont pris dans leurs stocks pour apporter aide alimentaire et kit de purification notamment dans la zone de Bangui. Près de 40 000 personnes sont encore dans l'attente estime l'organisation alors que la saison des pluies va se prolonger jusqu'en octobre. (Source : Rfi)