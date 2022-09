Afrique: BASKETBALL - Le FIBA Africa youth camp à Madagascar

Naviguant sur la vague du succès suite à l'Afro-basket U18 garçons et filles du mois d'août dernier, le basket malgache est au devant de la scène africaine et mondiale. 45 meilleurs joueuses et joueurs âgés de 15 à 17 ans venant de 19 pays africains, autres Angola, Botswana, Ethiopie, Eswatini, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Rwanda, Ouganda, RD Congo, Maurice, Comores, Tchad, Burundi, Nigéria ... seront à Madagascar du 11 au 13 octobre prochain. Ces jeunes ont été sélectionnés parmi les meilleurs de chaque pays. Le Fiba Africa Youth Camp se tiendra au Palais des sports de Mahamasina sous la supervision des experts et techniciens de la FIBA Afrique et de la NBA (National Basketball Asso-ciation). Pour le cas de Madagascar, 12 joueuses, 5 joueurs et 5 entraîneurs auront la chance de côtoyer les dignitaires de la FIBA Afrique et de la NBA durant les trois jours du camp d'entraînement. L'objectif est d'aider les fédérations nationales à détecter de nouveaux talents et à construire des programmes de développement pour les joueurs et joueuses et les coachs locaux en organisant le camp des jeunes de basketball, en partenariat avec la FIBA Afrique et la NBA.

Compte tenu des techniques qui attendent les jeunes joueurs ainsi que les entraîneurs, il est à noter que ce camp d'entraînement apportera à coup sûr des retombées colossales pour le développement personnel de chaque futur cham-pion. Tout un chacun trouvera son compte et pourra concourir au même niveau que le reste du monde, ce qui permettra de développer le jeu, et de produire des stars mondiales ayant participé à un entraînement sur des installations de qualité. Tout comme Madagascar, le Sénégal et le Maroc hébergeront également des camps d'entraînement pour les jeunes.