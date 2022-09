Madagascar: VIE DE PARTI - Le Leader Fanilo retrouve son unité et se relance

Plus ou moins en veilleuse durant ces dernières années, le parti Leader Fanilo s'est réveillé de son sommeil et effectue sa nouvelle rentrée politique. Hier, à l'hôtel Le Pavé d'Antaninarenina, les différents responsables du parti ont convié la presse pour annoncer cette " reprise de service ". Une reprise marquée tout d'abord par la résolution du problème de leadership entre certains membres du bureau politique national... En fait, depuis la disparition de son président-fondateur Herizo Razafimahaleo en juillet 2004, le Leader Fanilo semble avoir été tiraillé par des guéguerres internes, notamment au niveau de son bureau politique où les membres n'arrivaient pas à s'entendre sur la personne qui allait succéder à Herizo Razafimahaleo.

Finalement, le problème a été porté devant le conseil national et à l'issue duquel l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakotomamonjy fut plébiscité à la nouvelle présidence du parti. Suivant les traces de son prédécesseur, celui-ci s'est aussi porté candidat à l'élection présidentielle de 2013. Mais n'ayant pas été élu, cette candidature lui a quand même valu le poste de président de l'Assemblée nationale qu'il a occupé jusqu'à l'élection de la nouvelle présidente Christine Razanamahasoa.

Différends

Entre temps, certaines hostilités ont de nouveau ressurgi au sein du bureau politique du Leader Fanilo, revendiquant une restructuration et la désignation de nouveaux membres. Suite à cette nouvelle guéguerre, l'équipe de Jean-Max Rakotomamonjy a décidé de se retirer pour confier la direction du parti à un organe collégial dirigé par Antoine Zafera Rabesa et Alphonse Toto. Hier, ces deux derniers ont d'emblée précisé que tous les différends qui ont secoué le parti, ont été résolus, et qu'ils sont acuellement les deux co-présidents du Leader Fanilo en attendant les nouvelles élections qui seront décidées par le conseil national prévu l'année prochaine.

Quant à Jean-Max Rakotomamonjy, on se souvient que pas plus tard qu'en août dernier, il a annoncé sa retraite politique. Dans son programme, à l'occasion de cette reprise de service, le Leader Fanilo prévoit la célébration d'ici peu, de son trentième anniversaire, et la préparation de ce conseil national de 2023. En attendant, Antoine Zafera note que malgré les problèmes endurés, le Leader Fanilo n'a jamais dérogé aux objectifs qu'il s'est fixés, parmi lesquels et particulièrement le respect de l'éthique et de la déontologie dans les pratiques politiques. En ce qui concerne l'organisation d'une conférence nationale, le Leader Fanilo ne serait pas contre mais pense plutôt à une concertation qui portera surtout sur les questions d'éducation, de la jeunesse et de la décentralisation effective. Bref, des questions qui concernent le réel développement socio-économique du pays... au lieu des partages de sièges qui ont caractérisé la plupart des conférences antérieures qui ont été organisées dans ce pays.