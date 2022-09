Madagascar: TENNIS - CIRCUIT ITF - Mahefa et Mirija battus en quarts

Fin de parcours pour Mahefa Rakotomalala et Mirija Andriantefihasina. Ils ont été tous les deux battus aux portes des demi-finales.

Battus par plus forts qu'eux. Les deux garçons Mahefa Rakotoma-lala et Mirija Andriantefihasina ont quitté le circuit ITF World Tour junior Grade 5 pour les U18 première étape, joué au Club Olympique de Tanana-rive à Ilafy, aux portes des demi-finales. Dans le premier match de la journée opposant Mahefa Rakotoma-lala, tête de série numéro 5, au Britannique Castle Maxwell, tête de série numéro 3, le jeune Malgache a été battu en 2 sets 4/6 2/6. Il a eu toutes les chances de faire douter son adversaire au premier set mais breaké au sixième jeu, il a perdu con-fiance et a commis quelques fautes directes, aidant le Britannique à dominer les échanges. Avec sa rage de vaincre, Mahefa Rakotomalala est revenu à 4 jeux partout.

À la cinquième mise en jeu du britannique, Mahefa Rakotomalala a eu une balle de break qu' il n'a pas réussi à concrétiser. Fort dans ses services, Castle Maxwell a réussi à gagner par 5/4 dans la douleur. Mahefa Rakoto-malala a servi pour revenir à 5 jeux partout mais il a débuté par 0/15, 0/30 puis 0/40. Comme par malchance, il a commis deux doubles fautes et le Britannique a empoché le premier set, menant un set à zéro après 1 heures 45 minutes de jeu. Le second set a été plus catastrophique pour Mahefa Rakotomalala. Il a raté plus de 85 % de ses premières balles. Ce qui constitue un grand handicap lorsqu'on est mené au score. Le britannique a continué de surfer sur la vague de la réussite en réussissant son premier break contre Mahefa à sa première mise en jeu, menant 1/0, puis 2/0 et 3/0. Le jeune Malgache a tout tenté mais la réussite l'a abandonné et il a perdu le second set par 2/6.

Casser la bonne dynamique

Après la rencontre, Mahefa Rakotoma-lala a admis avoir commis beaucoup de fautes directes et le britannique Castle Maxwell a été un bon joueur qui sait jouer son tennis. Dans l'autre quart de finale, Mirija Andriantefihasina s'est incliné en 2 sets 3/6 5/7 devant l'Égyptien Noureldine Moustafa après 2 heures et une minute de duel. Au premier set, Mirija a réussi à mener par 2 jeux à zéro mais Noureldine Moustafa a réussi à recoller au score à 2 partout puis 3/3. Au septième jeu, l'Egyptien a réussi un premier break 4/3 et il a confirmé son break à 5/3. À sa mise en jeu, Mirija a commis une double faute à 40 partout et a perdu le premier set. Au second set, le jeune Malgache a montré un nouveau visage, étant plus entreprenant en attaque.

À 4 jeux partout, l'Egyptien a cassé la bonne dynamique de Mirija Rakotomalala en appelant le kiné pour un soin. Le jeu a repris et le score a été de 5/5. L'Égyptien a réussi sa mise en jeu mais notre Mirija national a perdu la sienne et ainsi le match en s'inclinant en 4/6 5/7. Mirija Andriantefihasina a fait plus de fautes que son adversaire, en restant 3 mètres loin derrière et c'est très difficile pour lui de jouer avec des balles trop hautes. L'Égyptien Noureldine Moustafa, malgré un petit problème musculaire, a réussi à gagner le match. "Mon adversaire a bien joué mais j'ai gagné le match et c'est l'essentiel", conclut-il. Donné Raherinjatovo