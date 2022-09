Madagascar: Rallye international de Madagascar - Douze épreuves spéciales sur trois jours

La course au titre se poursuit. Un rallye presque tous les mois, le prochain sera la 43e édition du Rallye Interna-tional de Madagascar. Ce sera la cinquième manche du championnat de Madagascar des rallyes. La course s'étalera sur trois jours, les 14, 15 et 16 octobre, aux alentours de la route nationale 1, du côté d'Imerin-tsiatosika. Douze épreuves spéciales seront au programme de ce rallye à coefficient 2.

Chaque spéciale sera longue d'environ 30 km et la distance totale des épreuves spéciales sera au minimum de 180 km. Le combat sera probablement au rendez-vous car rien n'est encore joué à l'issue des quatre manches déjà organisées cette saison.

Les deux dernières manches, le Rallye Tour de Tana et le Rallye du Boeny, ont été ravies par Mathieu Andrian-jafy au volant d'une Subaru. La première manche, le Rallye Motul et le Rallye Asacm ont été respectivement remportées par Tahina Razafinjoelina sur Subaru Impreza STI et Frédéric Rabekoto également aux commandes d'une Subaru Impreza. La réunion d'information des concurrents se tiendra le lundi 3 octobre à 18 heures 30 au Materauto, PC du Rallye durant les trois jours de course.