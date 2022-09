Ile Maurice: Champs-de-Mars - Le secteur hippique sur une piste glissante

Les courses hippiques font encore parler d'elles en dehors de la piste du Champ-de-Mars. Alors que le MTC-MTCSL et PTP ne cessent de se crêper la crinière, voilà que la Horse Racing Division a autorisé mercredi un tirage au sort des lignes allant à l'encontre de ses propres règlements et qui a dû être annulé...

Cafouillage avant le Medine Maiden Cup

L'édition 2022 du Maiden, sponsorisée par le groupe Medine, a connu une situation inédite avant même le départ. La faute à la Horse Racing Division (HRD), qui s'est embrouillée mercredi soir en autorisant et en validant le tirage au sort des lignes.

Cet exercice, effectué au Casela sous la supervision de la HRD - avec la présence du Chief Stipe Riyaz Khan -, a ainsi été tout bonnement annulé hier avant la parution du programme, et cela, après de vives protestations provenant des entraîneurs et d'autres stakeholders "questioning the legality and vali- dity of the barrier draw for the Maiden Cup", peut-on lire dans le communiqué émis par la HRD.

Le Maiden reste sans aucun doute la plus grande course du calendrier hippique et il coule de source que tout doit être mis en œuvre pour que cet évé- nement puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Or, la HRD s'est emmêlé les pinceaux pour l'occasion.

Effectuer le tirage au sort des lignes avant les déclarations finales, ce serait aller contre ses propres règlements. La section relative aux barrier draws dans les Rules of Racing est on ne peut plus claire : "The procedure with regards to the barrier draws will be as follows (i) The order in which the horses will be drawn up before the start of each race must be determined and published at such time after the declarations as the HRD think fit."

Un entraîneur très en vue estime que les règlements sont clairs et que le tirage aurait dû être effectué après les final declarations pour être en conformité à ce règlement. Si tel avait été le cas, il n'y aurait eu aucune polémique, précise-t-il.

Quoi qu'il en soit, rien n'est perdu pour l'édition 2022 du Maiden car ça promet sur la piste avec de très bons coursiers. The Gatekeeper, Alshibaa, Twist of Fate, Holy Warrior, Favour et autre Million Dollar Man étant tous des "live contenders".