Gabon: "La plupart des responsables politiques de Port-Gentil ne font pas l'affaire et ils sont rares ceux qui sont avec vous"

Armand Dagraça Tchitembo, ressortissant de Port-Gentil adresse une lettre ouverte au Président de la République Ali Bongo Ondimba. Lettre dans laquelle ce compatriote gabonais attire l'attention du Chef de l'Etat.

Monsieur Le Président de la République, Chef de l'Etat,

Je me permets de venir encore auprès de votre très haute excellence, vous exprimer ce que je penses de la situation de Port-Gentil.

En effet, j'étais aussi à Port-Gentil pendant votre court séjour, beaucoup de choses se disent mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux disent un peu du n'importe quoi.

Il y a quelques temps de cela, j'en ai fait à votre attention, un poste pour vous demander de faire confiance à toutes les personnes qui veulent vraiment aller dans le même sens que vous et pas ce qui fonctionnent à contre-courant, la plupart des responsables politiques de Port-Gentil ne font pas l'affaire et ils sont rares ceux qui sont avec vous.

2023 est déjà là à côté et pour ne plus tomber dans les travers de 2016 devenez vous-même le maître d'œuvre de tous les travaux pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Pour Port-Gentil faites tout pour résorber le chômage des jeunes et cela n'est pas impossible car il y a des solutions pour le faire, mettez un accent particulier sur les routes, la santé et l'éducation. Vous avez fait construit une belle très route et des ponts allant de Port-Gentil à Omboué les ponts qui ont été construits sont aujourd'hui presque les seuls en Afrique.

Monsieur le Président de la République,

Tous les pétroliers passent tous leurs matériels logistiques par cette route, ils ne prennent les barges pour le transport de leurs matériels, par conséquent vous devez installer des péages comme au Sénégal et ailleurs pour récupérer tous les millions que jadis ces sociétés payaient pour leurs logistiques. Cet argent servirait à entretenir cette route.

Monsieur le Président de la République,

Il y a quelques temps de cela, j'étais dans le Woleu-Ntem plus précisément à Oyem, le réseau routier dans cette province est une catastrophe, s'il vous plait Monsieur le Président de la République faîtes quelque chose pour ces routes et en 2023 ces populations vous seront reconnaissantes.

Monsieur le Président de la République,

Nous sommes nombreux les menteurs et bénis oui oui qui venons vous mentir et demain la population s'en prend à vous car ce sont tous ces voleurs qui vous mettent en mal.

Monsieur le Président de la République,

Faites le tour de toutes les 9 provinces et après cette visite, faites un bilan de votre tournée et déclenchez le scorpion pour piquer les voleurs. 2023 est juste à côté de nous accélération les choses sérieusement et vous me donnerez raison demain.

J'ai encore parlé, ne me criquitez pas svp je ne dis que la vérité.

Disons la vérité au Président de la République, il vous fait confiance rendez lui fier de vous avoir choisis, regardez l'intérêt général et oubliez un peu vos petites personnes.