Gabon: Les journalistes et communicateurs à l'école de la gouvernance forestière avec le FSC

Les journalistes et communicateurs gabonais ont été conviés et édifiés sur l'importance de la certification forestière par le FSC, entendez, Forest Stewardship Council ou Conseil de Soutien de la Forêt. Il était question pour ces hommes et femmes des médias de découvrir les techniques requises de l'investigation journalistique dans le domaine de la gouvernance forestière. C'était ce 28 septembre à Libreville.

Les techniques sur l'investigation journalistique dans le domaine de la gouvernance forestière étaient au coeur des échanges entre les professionnels de l'information et les responsables du Conseil de Soutien de la Forêt ou Forest Stewardship Council (FSC). Journalistes et communicateurs gabonais ont été édifiés sur le FSC, son histoires, ses objectifs, les notions de de gouvernance forestière et bien d'autres. C'était à l'occasion de la semaine de la forêt.

Le Coordinateur sous-régional FSC, George Akwah Neba, en bon pédagogue, après avoir fait l'historique de la FSC, a défini ce qu'est la certification. " La certification FSC est un des mécanismes que les Etats utilisent de plus en plus, que les entreprises adoptent pour démontrer leur pratique de durabilité et aider à faire des choix responsables par les consommateurs et par les entreprises pour impulser une culture, une conscience et des comportements axés sur la durabilité environnementale et sociale et économique "

Les échanges entre les deux parties étaient fructueux, en témoignent Jaëlle, une des participantes à cette rencontre." Je découvre de nouvelles notions, surtout en matière environnementale. C'est une opportunité pour moi. Je me suis enrichie. En toute humilité, j'ai beaucoup appris du FSC et des autres confrères".

A la fin de cette rencontre du donner et du recevoir, George Akwah Neba s'est réjoui en expliquant que la journée d'échanges avec les journalistes sur les problématiques de lutte contre les changements climatiques, la perte de la biodiversité et aussi aux enjeux liés à la gestion durable des forêts en contribution aux objectifs de développement durable, a été une opportunité de partage.

Il faut rappeler à des fins utiles que Conseil de Soutien de la Forêt ou Forest Stewardship Council (FSC) est fondé en 1993, juste un an après le Sommet de la Terre de Rio. C'est une organisation internationale dont la mission fondatrice est de promouvoir une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde entier.

Le FCS constitue une plateforme permettant aux propriétaires forestiers, aux industries du bois, aux groupes sociaux et aux organisations environnementales de travailler ensemble pour trouver des solutions en vue d'améliorer les pratiques de gestion forestière .

Ayant apprécié et salué l'initiative, les journalistes et communicateurs ont demandé aux représentants du Conseil de Soutien de la Forêt ou Forest Stewardship Council (FSC) de poursuivre ce genre de rencontres afin de les édifier davantage.