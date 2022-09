Algérie: Parti de Brest, l'Algérien Youcef Belaïli poursuit sa carrière sinueuse

Youcef Belaïli et le Stade brestois ont mis fin à leur collaboration ce 29 septembre 2022, a indiqué le club français de football. Brest invoque " un mal-être au quotidien" de la part du milieu offensif algérien ainsi que " le bien du groupe"pour justifier cette résiliation de contrat. Un nouveau chapitre dans la carrière sinueuse de ce talent hors-norme, champion d'Afrique en 2019 avec les Fennecs.

La marée rouge du Stade brestois s'est prise une vague verte de commentaires acides et de désabonnements à ses comptes Facebook, Twitter et Instagram, ce 29 septembre 2022. Des supporters algériens ont critiqué, parfois avec virulence, le club français de football. La raison ? La résiliation du contrat de Youcef Belaïli, véritable idole en Algérie, arrivé en Bretagne en janvier 2022 et dont le bail courait jusqu'au 30 juin 2023. Huit mois marqués par certains coups d'éclat, 4 buts , 5 passes décisives en 26 matches, mais aussi des incompréhensions

" Youcef ressentait un mal-être au quotidien, en étant notamment éloigné de sa famille, a expliqué le Directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie-là. Pour son équilibre au quotidien et le bien du groupe, nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration ".

Des accusations de comportement peu professionnel

" Grâce à Belaili cette équipe est devenue connue ", lance un Internaute. " Équipe faible et Belaili est plus fort que votre club de quartier ", attaque un autre.

En revanche, le milieu offensif de 30 ans ne manquera pas aux supporters de la formation brestoise. "Dommage, un joueur talentueux mais trop irrégulier et pas assez professionnel ", glisse un premier. " Bravo de ne pas avoir laissé passer cela, on ne pisse par sur notre club impunément ", tacle un autre.

Une référence à des accusations parues dans la presse locale. Selon ces médias, Belaïli a laissé pour 30.000 à 50.000 euros de dégâts dans la maison de location où il logeait la saison dernière. Le natif d'Oran s'est par ailleurs signalé par une série de retards et d'incartades, ainsi qu'un état de forme pas toujours optimal.

Quelle nouvelle destination?

Où le génial droitier va-t-il désormais pouvoir rebondir ? Le marché des transferts de footballeur s'est déjà refermé dans la plupart des pays, à quelques très rares exceptions près comme les Emirats arabes unis. Le mercato s'est achevé en France, en Algérie, en Tunisie, en Arabie Saoudite et au Qatar - les championnats où Belaïli a déjà évolué - depuis plusieurs jours. L'intéressé devra peut-être attendre trois mois et l'ouverture du mercato hivernal pour se trouver un nouveau club, ce qui pourrait être son neuvième depuis ses débuts chez les pros, en 2009.

Un nouveau chapitre dans la carrière sinueuse de celui qui s'est surtout illustré avec l'Espérance Tunis (quatre championnats, deux Ligues des champions africaines, etc.) et l'équipe nationale algérienne. " En règle générale, avec Youcef Belaïli, on peut résumer les choses en deux mots : des 'fresques' sur le terrain et des 'frasques' en-dehors, estime Nabil Djellit, consultant pour Radio Foot Internationale et observateur attentif du foot algérien. C'est un garçon avec un talent fou mais qui n'a pas toujours un comportement professionnel. Un garçon qui a des difficultés à accepter la rigueur, parfois. Il esquive à la moindre difficulté, comme il dribble sur le terrain. Il aurait aussi pu gagner des titres en Europe ".

Suspension de deux ans

Il a en effet vécu une première expérience totalement ratée en France, du côté d'Angers, en 2017-2018, avec une seule rencontre disputée. Youcef Belaïli sortait alors d'une suspension de deux ans, faisant suite à un contrôle antidopage positif à la cocaïne survenu en août 2015. Suspension portée à quatre ans mais réduite ensuite par le Tribunal arbitral du sport (TAS), l'Oranais ayant convaincu le TAS d'une absorption involontaire.

Un épisode dont les fans algériens ne tiennent visiblement pas rigueur au vainqueur de la CAN 2019 et de la Coupe arabe 2021. " C'est un joueur un peu différent avec parfois des sorties de route qui font qu'on en gardera une trace mitigée. Mais en Algérie, il est adoré parce qu'il est vu comme un fils du peuple ", conclut Nabil Djellit.