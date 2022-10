Angola: Le SIC restitue des véhicules volés sur le territoire namibien

Ondjiva (Angola) — Le Service d'Investigation criminelle (SIC) de la province de Cunene a remis jeudi, à la frontière de Santa Clara, quatre véhicules volés dans la région d'Omusati, en République de Namibie.

Les moyens livrés à l'homologue namibien comprennent des véhicules de marque Toyota, notamment Corolla (3) et Hilux (1), qui ont été volés entre novembre 2021 et septembre 2022.

À l'occasion, le chef du Département d'études, d'information et d'analyse du SIC à Cunene, l'inspecteur Delone Carlos, a déclaré que les ressources avaient été récupérées grâce à un travail conjoint de lutte contre le vol de véhicules.

Il a précisé que les véhicules circulaient au sein des municipalités de la province et d'autres avaient été trouvés dans des ateliers, dans le but d'être démontés pour la vente de pièces.

Sans préciser les données sur les personnes impliquées, il a dit qu'il s'agit d'un réseau impliquant des citoyens namibiens et angolais, qui mènent des actions de part et d'autre, et les moyens entrent dans le pays par des voies inappropriées en raison de la vulnérabilité de la frontière.

Au nom des autorités namibiennes, l'inspecteur des enquêtes criminelles, Laneka Haipinge, a salué la coopération entre les forces de défense et l'esprit de bon voisinage entre les deux Etats, dans le renforcement de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière.

L'immigration clandestine, le trafic d'armes à feu, le vol de bétail et de véhicules, la contrebande de marchandises et de carburant et d'autres crimes connexes figurent parmi les principaux crimes transfrontaliers entre les deux pays.

La province de Cunene partage 460 kilomètres de frontière avec la République de Namibie, soit 340 terrestres et 120 fluviaux.