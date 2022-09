Sénégal: Banques - L'Etat ivoirien acquiert 67,49% du capital de la Bicici

Selon le communiqué de presse du conseil des ministres de l'Etat de Côte d'Ivoire tenu le 28 septembre 2022, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de la prise de participation financière du consortium composé de la Banque nationale d'Investissement (Bni), de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci), de l'Institution de prévoyance sociale-caisse générale de retraite des agents de l'Etat (Ips-Cgrae) et de la Caisse nationale de prévoyance sociale(Cnps), au capital social de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici).

Il semblerait que les autorités ivoiriennes ont écouté l'expert en banque, consultant international et ancien ministre de l'Economie et des Finances du Sénégal qui appelait les Etats de la Côte d'Ivoire et du Sénégal à ne pas observer de façon neutre le désengagement de Bnp paribas. Amadou Kane l'ancien administrateur directeur général de la BICIS disait " que les Etats concernés devront sérieusement s'intéresser de très près au processus de sortie de Bnp Paribas. Cette sortie leur offre l'opportunité historique de constituer par des rapprochements appropriés avec d'autres entités locales dans chacun de ces deux Etats, un pôle financier national puissant ".

Cette opération de prise de parts par le consortium s'effectuera par voie d'acquisition d'un nombre maximum de 11,25 millions d'actions de la Bicici, représentant environ 67,49% du capital social de la banque, pour un coût global de 80 milliards de francs Cfa, soit un prix de base d'environ 7 110 francs Cfa par action.

" Cette prise de participation vise non seulement à maintenir la Bicici au service du développement économique du pays, mais également à accroître les capacités financières des membres du consortium, afin de leur permettre d'accompagner au mieux le développement et la croissance des acteurs économiques opérant tant sur le plan local qu'international ", indique le communiqué du Conseil des ministres.