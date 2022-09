Sénégal: Hausse de l'activité du secteur tertiaire au mois de juin

Au mois de juin 2022, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note, à travers le dernier numéro de son rapport intitulé " Repères statistiques ", que le secteur tertiaire est caractérisé par une croissance des Chiffres d'affaires (Ca) des sous-secteurs des services (+10,2%) et du commerce (+8,2%) en rythme mensuel.

Le regain du Ca des services est principalement imputable à la progression de celui des "Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives " (+55,6%), des "Activités spécialisées, scientifiques et techniques" (+51,9%), des "Activités financières et d'assurance " (+39,8%) et, en moindre proportion, de l'"Hébergement et restauration" (+13,0%), du "Transport" (+3,2%) ainsi que de l'"Information et Communication" (+0,7%).

S'agissant de l'activité commerciale, l'Ansd révèle que la croissance est portée par la tendance haussière affichée par le "Commerce de détail" (+8,7%), le "Commerce de gros" (+8,2%) et le "Commerce et réparation d'automobile et de motocycles" (+2,3%).