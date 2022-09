Maroc: Clôture en apothéose des travaux du IXème Congrès national de la J-USFP

Adhésion déterminée et permanente de la Jeunesse ittihadie à toutes les initiatives dédiées à la défense de l'intégrité territoriale Le XIème Congrès national de la Chabiba ittihadia s'est clôturé en beauté mercredi soir (28 septembre 2022) en élisant les instances dirigeantes de cette organisation parallèle de l'USFP. Les travaux du Congrès, que ce soit au sein des commissions ou lors des séances pléinières, ont été marqués par des débats et analyses sérieux, sereins, responsables et constructifs, ce qui dénote que les jeunes congressistes ittihadis sont pleinement conscients que ce Congrès constitue une étape qualitative importante de l'histoire de la Jeunesse ittihadie.

Lors de la séance de clôture tenue mercredi soir, les congressistes ont élu le Conseil national de l'organisation.

A rappeler que cette nouvelle instance décisionnelle de la Chabiba ittihadia se compose de 189 membres, dans le respect des principes de parité et de représentativité des régions.

Par ailleurs, il est prévu que la présidence du XIème Congrès national invitera les membres du nouveau Conseil national à se réunir dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture du Congrès pour élire le nouveau bureau national, ainsi que le nouveau secrétaire de l'organisation.

Le Congrès a également approuvé, lors de la même séance, le communiqué final qui a assuré que le IXème Congrès national de la Jeunesse ittihadie "constitue une étape charnière dans l'histoire de l'Organisation, car il introduit les fondements d'une nouvelle étape et d'un nouveau départ de la Jeunesse ittihadie dont la teneur se doit de renouveler et moderniser les méthodes, les mécanismes et les outils de l'action de la Jeunesse ittihadie".

Le Congrès a également souligné l'adhésion totale de la Jeunesse ittihadie "à toutes les initiatives dédiées à la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et la poursuite de son militantisme, notamment au niveau des forums internationaux organisés par les ONG", tout en saluant "tous les efforts consentis par le Maroc pour préserver son intégrité territoriale et dont les résultats se concrétisent de jour en jour par la multiplication de la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur son Sahara qui démontre que la seule voie de résolution du conflit artificiel se trouve dans la solution politique proposée par le Maroc en cohérence avec la légalité internationale ".

A noter également qu'en marge du Congrès national de la Jeunesse ittihadie, une conférence internationale sur la question du Sahara marocain a été organisée en présence de Driss Lachguar, Habib El Malki, des membres du Bureau politique et des représentants de plusieurs organisations de jeunesse des partis socialistes et des représentants du réseau Mena Latina qui comprend les jeunesses des partis socialistes et progressistes de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, de l'Amérique Latine et des Caraïbes.

Cette conférence a porté sur la cause nationale et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et a eu pour objectif de dissiper les contrevérités que les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc relayent à propos du Sahara marocain et de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Il convient de rappeler que le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, avait présidé la séance d'ouverture du IXème Congrès national de la Chabiba ittihadia tenu au Complexe international de la jeunesse et de l'enfance de Bouznika, en présence notamment du président du Conseil national de l'USFP, Habib El Malki, des membres du Bureau politique du parti, des représentants des partis socialistes étrangers, ainsi que des acteurs de la société civile marocaine.

"Vous êtes les légataires du grand projet ittihadi. J'ai une totale confiance en vous. La Jeunesse ittihadie d'aujourd'hui est l'avenir assuré de l'USFP", c'est ainsi que Driss Lachguar s'est adressé aux jeunes congressistes dans son discours d'ouverture prononcé en l'occasion.

"Je ne vous cache pas que les Congrès de la Jeunesse ittihadie ont toujours constitué, pour moi, des moments d'autocritique, de questionnement et de mise à l'épreuve de nos choix. C'est un véritable thermomètre pour connaître l'état de santé du parti", a assuré Driss Lachguar qui fut l'un des fondateurs de la Chabiba ittihadia dans les années 70, "dans des conditions difficiles sur le plan sécuritaire, politique et partisan", a-t-il précisé.

La Chabiba ittihadia a choisi de placer son IXème Congrès national sous le slogan "Dignité, Liberté et Egalité". Pour le dirigeant socialiste, ce choix n'est pas fortuit. "C'est un slogan qui peut sembler à première vue, comme une reproduction des slogans des révolutions qui ont secoué notre région en 2011", a précisé Driss Lachguar qui soutient que ce slogan s'inscrit, au fond, dans le droit fil du slogan de l'USFP lors de sa fondation : "Libération, Socialisme et Démocratie". "La liberté est l'équipollent de la libération, la dignité du socialisme et la démocratie de l'égalité", a tenu à préciser le dirigeant ittihadi. Et d'ajouter: "C'est un slogan qui résume les choix sociaux-démocrates modernistes, dans le sens d'une clarté idéologique incarnée par la défense des revendications légitimes des jeunes, des femmes, des classes moyennes et défavorisées".