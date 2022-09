Maroc: Les guichets uniques jouent un rôle prépondérant dans la fluidification du commerce international

Simplification des procédures pour les opérateurs économiques et les agents maritimes Les guichets uniques (GU) jouent un rôle prépondérant dans la fluidification du commerce mondial en général, et la promotion du commerce intra-africain en particulier, ont souligné, récemment à Marrakech, plusieurs experts internationaux issus de divers horizons.

Réunis dans le cadre d'un panel sur le thème "Les guichets uniques du futur au cœur de la transformation numérique et de la fluidité des échanges transfrontaliers", organisé lors de la 8ème édition de la Conférence internationale des guichets uniques, ces panélistes ont relevé que les guichets uniques ont permis une nette amélioration des services rendus aux acteurs du commerce, notamment dans le contexte de l'interopérabilité des systèmes d'information et d'intégration des services, rapporte la MAP.

"Les guichets uniques permettent de simplifier les procédures pour les opérateurs économiques, tels que les importateurs, les exportateurs, les agents maritimes, mais également l'administration, en interconnectant de façon transparente tous les acteurs du commerce en leur permettant d'effectuer toutes les procédures dans un système unique", a expliqué M. Youssef Ahouzi, directeur général du guichet unique national des procédures du commerce extérieur du Maroc (portnet), dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP.

Dans ce sens M. Ahouzi a indiqué que le guichet unique portnet, qui a démarré depuis plusieurs années, offre une solution intégrée qui permet de simplifier les procédures et les formalités pour l'entrée ou la sortie des marchandises, améliorer la fluidité des marchandises, accélérer le dédouanement et promouvoir la transparence dans les relations entreprises-administrations.

Revenant sur les travaux de la Conférence, M. Ahouzi a relevé que cet événement "nous permet de partager les expériences entre différents pays du continent africain, mais également avec le concours d'experts internationaux et nationaux qui vont traiter de sujets relatifs, notamment, à la dématérialisation et la digitalisation des procédures du commerce transfrontalier".

Pour sa part, Isidore Biyiha, directeur général du guichet unique du Cameroun pour les opérations de commerce extérieur, a indiqué que cette rencontre permet de se pencher sur les moyens à même de développer le rôle des guichets uniques dans le contexte de la transformation numérique actuelle pour améliorer la fluidité des échanges transfrontaliers.

"Les débats prouvent effectivement qu'il y a une réelle prise de conscience que les guichets uniques sont le cheval de bataille pour accompagner cette transformation numérique", a-t-il affirmé, ajoutant que le guichet unique offre une gestion centralisée et une harmonisation effective des référentiels liés à la logistique du commerce extérieur.

M. Biyiha, l'un des membres fondateurs de l'Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE), a fait savoir que l'AACE, qui regroupe 12 pays membres, offre un cadre d'échanges et de partage en matière de facilitation du commerce et vise à promouvoir le concept de guichet unique en conformité avec les recommandations des institutions internationales.

Les autres intervenants ont souligné que le concept du guichet unique du commerce extérieur trouve toute son importance dans la recherche d'optimisation de la logistique et des formalités de commerce extérieur, faisant savoir que le développement de cette modalité est aujourd'hui la principale préoccupation des économies qui misent sur la croissance exponentielle de leur commerce extérieur.

Avec la mise en place de l'accord sur la facilitation des échanges, les guichets uniques vont, désormais, occuper une place prépondérante dans la facilitation des flux commerciaux, ont-ils noté, faisant savoir que les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont désormais appelés à établir un guichet unique, permettant aux négociants de soumettre les documents requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises à un point d'entrée unique aux autorités ou organismes participants.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisée par Portnet SA, en partenariat avec l'ANP et l'AACE, la 8ème Conférence internationale des guichets uniques connaît la participation de plusieurs experts internationaux de divers horizons, de décideurs, de chefs d'entreprise et d'acteurs de l'écosystème du commerce international.

Initiée sous le thème "Les guichets uniques du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier", la conférence permettra de poser les bases d'un nouvel élan pour la transformation digitale et la fluidification du commerce transfrontalier en Afrique et sera une occasion pour s'arrêter sur les réalisations, les avancées et le savoir-faire pour l'amélioration du climat des affaires africain.

Des débats et des échanges seront engagés autour des sujets couvrant notamment la transformation digitale et l'utilisation des technologies pour un commerce international efficient, inclusif et durable, ainsi que la collaboration et l'interopérabilité régionale et internationale entre les guichets uniques.