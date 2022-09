Afrique: Journée internationale de la musique - La musique au service de la nature

L'association d'artistes Voots Kongregation lance le projet MAMAFY, à partir de demain, 1er octobre au jardin d'Andohalo, à l'occasion de la première célébration de la Journée internationale de la musique à Madagascar. Comme le nom du projet l'indique, le projet vise à semer, répandre, propager des messages entrant dans le cadre de l'éducation civique, culturelle et environnementale. C'est, d'ailleurs, pour cela que la première édition de l'événement sera axée sur le thème " La musique au service de la nature " bénéficiant de l'appui du ministère de l'Environnement et celui de la Culture dans la foulée.

En effet, le collectif Voots Kongregation, composé d'artistes issus de différents domaines, a pris conscience de l'opportunité et peut-être même du " devoir " qu'il a, de pouvoir se faire entendre à travers le talent et l'art de ses membres, explique Imiangaly Randrianomanana, coordinatrice du projet. Les membres du collectif sont prêts à unir leur voix et à utiliser cette opportunité pour apporter leur brique à la prise de conscience du public face à la dégradation de l'environnement et de la biodiversité de Madagascar et le manque de civisme évident de la société, à travers la culture.

Ainsi, dans la matinée de demain, diverses activités gratuites seront proposées au public, notamment une vente exposition à laquelle participeront une quinzaine d'associations et d'ONG œuvrant dans le domaine de la conservation de la biodiversité et du recyclage ainsi que des œuvres sociales. Mais des ateliers et séances d'animation et de sensibilisation seront également programmés.

Une animation DJ ouvrira, ensuite, le bal pour un après-midi festif dédié à la musique à partir de 16 heures. Rolf montera ensuite sur scène pour un grand concert inédit qui marquera aussi la célébration de ses 30 années de scène. Les musiciens et autres artistes de Voots Kongregation seront également de la partie pour une ambiance explosive.

Une grande partie des bénéfices du concert sera reversée à l'une des associations participantes à ce projet. MAMAFY ne s'arrêtera pas là, explique Imiangaly. Le projet se fera annuellement mais entre-temps, des activités environnementales seront réalisées, notamment, des projets de reboisement, des descentes sur terrain, des sensibilisations pour des enfants ou des jeunes ou des familles défavorisées entre autres.

En attendant, Voots Kongregation souhaite que le plus de monde possible les appuie dans ce projet en venant à l'événement qui commencera à 10 heures, demain.