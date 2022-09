Madagascar: Concessionnaire - Sicam se mue en CFAO Motors

La SICAM devient CFAO Motors à Madagascar. Le président-directeur général du groupe CFAO, Richard Bielle est présent à Madagascar pour l'occasion. C'est un nouveau tournant pour la filiale de l'activité Mobility du groupe CFAO. À Madagascar en plus de la distribution exclusive de la marque Toyota, CFAO Motors propose des véhicules neufs Mitsubishi, Suzuki, Fuso, des deux-roues Yamaha ainsi que des services de location longue durée notamment avec LOXEA. CFAO Motors intègre ainsi un réseau panafricain fort de plus de 260 sites sur le Continent.

À l'occasion de ce rebranding et du troisième anniversaire de la marque Toyota dans le pays, Madagascar accueille une délégation de la direction du groupe CFAO, conduite par son PDG, Richard Bielle, accompagné de Marc Hirschfeld, CEO de CFAO Mobility, Fabrice de Creisquer, CEO East and Southern Africa et Frédéric Hebert, CEO de CFAO Motors à Madagascar (ex SICAM). C'est également l'opportunité de procéder à la pose de la première pierre de la future concession Toyota sur le site d'Ankorondrano.

" Le changement de nom SICAM en CFAO Motors est l'occasion d'offrir à nos clients et partenaires commerciaux à Madagascar des solutions de mobilité diversifiées et complémentaires. Il permet en outre de bénéficier des synergies du Groupe et renforcer le réseau CFAO Motors présent sur tout le continent." a déclaré Marc Hirschfeld, CEO de CFAO Mobility.

Premier réseau automobile

" Depuis trois ans, nous mettons à disposition de notre clientèle le portefeuille d'offres CFAO Motors, il était donc naturel que nous en portions le nom. Pour les salariés, dont l'esprit de service est un engagement au quotidien, ce passage à CFAO Motors permet de renforcer le sentiment d'appartenance au Groupe ", souligne Frédéric Hebert, directeur général de CFAO Motors à Madagascar.

Premier réseau automobile en Afrique et dans les Collectivités et Territoires d'Outre-Mer, CFAO Mobility compte plus de 165 sites répartis dans plus de 42 pays. Au total, la division emploie plus de 8200 collaborateurs et a réalisé plus de 120 000 ventes de véhicules neufs. Ce changement de nom permettra donc à CFAO Motors de consolider sa chaîne de valeur dans le domaine de la mobilité, qui évolue et devient plus complexe et diversifiée, aussi bien à l'échelle locale qu'internationale.