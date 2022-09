Madagascar: Le nouveau Nissan Navara débarque

Nissan a effectué un saut évolutif dans les normes des pick-up tout-terrain haut de gamme avec le nouveau Navara, sorti en 2021. Il s'agit d'une véritable bête de somme, qui se démarque par son intérieur luxueux et confortable ainsi que les technologies embarquées disponibles à bord. Aujourd'hui, trois versions de cet engin les XE plus, LE plus et Pro 4X débarquent dans la Grande-Île avec le concours de Madagascar Automobile. " Un tueur de monstres ", s'exclament les amateurs de tout-terrain au sujet du tout nouveau pick-up Navara du constructeur Nissan, qui vient de débarquer à Madagascar. L'artillerie, composée de trois versions, à savoir les XE plus, LE plus et Pro 4X, se positionnent bien au-dessus du standard des tous-terrains haut de gamme, connus jusque-là. Nissan a su combiner à la perfection puissance, robustesse et modernité dans cet engin à l'allure très stylée.

Ce n'est rien de le dire.L'extérieurse rapporte àl'intérieur qui offre autant de confort que de style. " C'est une toute autre expérience que d'entrer dans son habitacle et s'asseoir dans ces sièges, même à l'arrière", affirment ceux qui ont effectué l'essai. Le sentiment de sécurité et de détente y est de manière concrètement. Et Nissan a mis le paquet lors de l'aménagement de l'intérieur de ce Navara, le sens du détail y est également flagrant. Même les cadres supérieurs diraient que, avec le siège avant réglable en six directions, le poste de conduite ergonomique avec la climatisation, l'habitacle de ce pick-up pourrait faire office de poste de travail, voire de bureau.

Les amateurs de science-fiction et les geeks ne seront pas déçus avec ces écrans et cet intérieur au design très futuriste. Cette gamme est équipée d'un écran d'aide à la conduite de sept pouces très clair et facile à scruter, sans risque de distraire le conducteur au volant. Toutes les informations-clefs, alertes d'aide à la conduite, directions de navigation ou encore informations musicales sont là.

Silence, ça tourne

Au niveau des bruits, force est de signaler qu'une grande amélioration a été effectuée. Le son du moteur, qu'il s'agisse du diésel 2,5l DDTI intercooled-turbo ou de l'essence 2,5l injection multipoint, les vibrations et les secousses sont nettement plus douces et plus raffinées. Et pourtant, ce n'est point de la puissance qui manque, ni au model équipé d'une transmission automatique à 7 rapports que ni à celui avec une transmission manuelle à 6 rapports. Transporter des charges ou remorquer ne présente aucun problème à ce Navara. Un véritable monstre, comme on le qualifie. Conçue spécialement pour l'Afrique et ses terrains quelque peu cahoteux ainsi que son climat assez particulier, cette gamme de Navara est un tout-terrain qui n'a rien à envier aux autres.

Le constructeur a fait en sorte que le passage de 2Wd à 4H soit facile grâce au système " 4X4 à la volée ". Franchir des obstacles, du sable et de la boue procure un réel plaisir grâce à ce système. En plus, la descente de pentes raides s'avère plus facile à gérer grâce au " contrôle de la descente des pentes ", qui ajuste automatiquement la vitesse et la pression des freins. Cet outil aide considérablement à garder le contrôle en toute sécurité, et ce, à une vitesse constante.

Ce qui rend ces trois déclinaisons de ce Navara plus fabuleux à conduire, ce sont les technologies qu'elles embarquent. Sur les terrains accidentés, le système intelligent de surveillance du périmètre du pick-up devient une paire d'yeux supplémentaires pour le conducteur. En mode 4 LO, cette option offre une vision claire du terrain environnant et permet de naviguer avec confiance quelle que soit la surface.Les caméras intelligentes, un classique du Navara qui détectent les objets en mouvement, afin de faciliter le stationnement dans les espaces restreints, sont toujours présentes dans cette nouvelle gamme.

Un utilitaire hors pair

Malgré son design à la fois classe et citadin, ce pick-up est une véritable bête de somme, prêt à travailler. Doté d'un essieu arrière plus robuste, pouvant transporter jusqu'à 1 054 kg de charge utile et jusqu'à 3,5 tonnes en conditions de remorquage, de freins arrière augmentées pour réduire les effets d'évanouissement et fournir une puissance de freinage plus équilibrée,et également d'une assistance intelligente à la stabilité de la remorque et d'un contrôle de l'inclinaison en côte, cette gamme offre une performance particulière au travail.

Il est à prévoir que ce nouveau Navara de Nissan, indiqué comme étant conçu spécialement pour l'Afrique, ne manquera pas de marquer le marché malgache. Ce pick-up, puissant et robuste, risque de faire un carton, aussi bien en ville comme en brousse. Raison pour laquelle MadAuto a amené ce " tueur de monstres " à Madagascar.