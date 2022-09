Madagascar: Association des femmes du secteur minier - Des réflexions autour de l'amé-lioration du secteur minier

Les femmes membres de l'Association des femmes du secteur minier en Afrique se concertent pour améliorer le secteur minier. Depuis hier jusqu'à ce jour se tient à l'hôtel Radisson Blu à Ambodivona un atelier de réflexion et d'échanges sur le contexte environne- mental, social, et de la gouvernance dans le secteur minier. Le projet AFRICAMAVAL, financé par l'Union Européenne, vise à améliorer le secteur minier dans dix pays pilotes, à savoir le Sénégal, le Maroc, Madagascar, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Mozambique, le Zimbabwe, le Gabon, l'Afrique du Sud et la Namibie.

Ces femmes du secteur des mines se focalisent particulièrement sur le contexte environnemental, social et de la gouvernance dans le secteur minier. " Le projet AFRICAMAVAL, en partenariat entre l'UE et l'Afrique, vise à construire la chaîne de valeur minière pour des matières premières durables et responsables.

Le projet comporte 9 composantes, mais en tant qu'association de femmes du secteur minier, nous ne nous occupons que de la composante numéro 4 qui est relative à l'amélioration sociale, environnementale et de la gouvernance du secteur minier ", selon Awima Pascaline, présidente de l'association des femmes du secteur minier de l'Afrique.

Le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Olivier Herindrainy Rakoto-malala a ouvert officiellement cet atelier, hier. Madagascar est le troisième pays visité dans le cadre de ce projet, après le Sénégal et la Tanzanie. AFRICAMAVAL soutient les pays qui recèlent les ressources minières pour qu'ils puissent profiter en premier lieu de leurs ressources.