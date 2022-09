Afrique: Beach soccer - CAN 2022. - La préparation à l'extérieur annulée

Les Barea n'auront plus que trois semaines pour préparer la coupe d'Afrique des nations de beach soccer. Huit pays sont en lice à la phase finale au Mozambique. Pas de matches amicaux ni de stage de préparation à l'étranger. Le projet d'aller suivre un stage à l'extérieur est annulé. "La participation au Cosafa Cup en Afrique du sud n'était pas inclue dans le programme annuel de travail prévu cette saison. Nous avions négocié quelques jours de stage ainsi qu'un ou des matches amicaux à Montpellier mais le coût du déplacement est trop élevé pour nous" souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Madagascar a validé sa qualification en éliminant les Seychelles en tour préliminaire début août. La phase finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN) de beach soccer se déroule à Vilankulo à Maputo Mozambique du 21 au 30 octobre. La préparation de moins de trois semaines devrait se faire ainsi à domicile.

Encore dans le flou, ni la ville ni la date du coup d'envoi du regroupement ne sont encore fixées, à Mahajanga ou Morondava. La validation de la liste des vingt joueurs qui vont suivre le regroupement est encore en attente. "Je préfère poursuivre le regroupement à Mahajanga. Le climat ainsi que la qualité du sable y sont parfaits. Le temps n'est pas pluvieux comme dans la côte Est, et le terrain n'a pas de contrainte de marée haute" argumente le sélectionneur, Solofo Tsiavahana Ramarolahy.

Préparation tardive

Les présélectionnés d'Atsinanana ont déjà suivi une préparation ensemble depuis quatre semaines grâce à l'initiative de l'entraîneur national. Les présélectionnés de Toamasina et ceux de Mahajanga ont également eu l'occasion de disputer un tournoi d'envergure nationale à Toamasina du 22 au 25 septembre. D'autres joueurs de Toliara et de Vatomandry viennent de rejoindre le groupe et y poursuivent ensemble la préparation. "Nous avons renforcé depuis quatre semaines la condition physique. Nous allons consacrer la suite de la préparation à la technico-tactique" confie le coach Solofo.

La date limite d'envoi de la liste définitive des douze joueurs, fixée le 22 septembre, est déjà passée. Madagas-car et d'autres nations qualifiées ont demandé à l'organisation de l'envoyer ultérieurement. Tirés dans le groupe B, les Barea, champions d'Afrique en 2015, débuteront contre les Pharaons égyptiens, médaillés de bronze en 2016 et 2018, le 22 octobre à 16 heures 30 à Madagascar. Madagascar jouera par la suite contre l'Ouganda, demi-finaliste en 2021, le 23 octobre. Les protégées du coach Solofo affronteront en troisième journée les Lions de la Téranga sénégalais le 24 octobre. Le Sénégal est la nation la plus titrée avec trois étoiles dans son palmarès (2016, 2018, 2021). Les deux pays les mieux classés de chaque groupe se qualifient en demi-finales. S