Madagascar: Grande braderie - Nombre des participants limité

La Grande Braderie de Madagascar a débuté hier, au stade Barea de Mahamasina et ne se terminera que le 2 octobre. L'organisateur de la Grande Braderie a limité le nombre des participants à cet événement. " Le nombre des stands a été limité à 100 pour cette 2ème édition de l'année 2022, avec 80 exposants. Nous constatons que les participants sont encore en difficulté financière après la crise sanitaire, et que le pouvoir d'achat des clients est faible. C'est pourquoi nous avons diminué le nombre de stands, pour que les exposants puissent faire plus de bénéfices, car si les stands sont en nombre limité, le choix des clients sera aussi limité, et les exposants pourront faire plus de bénéfices ", a expliqué Hery Andrianasolo, responsable auprès de Madavision, l'organisateur de cet événement.

Avant la crise sanitaire, le nombre des participants à la Grande Braderie a atteint jusqu'à 400. Par ailleurs, ce responsable a souligné que cet événement est une occasion pour les participants de se manifester et de faire connaître leurs produits. Une remise d'au moins 15% est appliquée à chaque article, les prix étant bradés. La récente crise a empêché la tenue de l'événement durant un an et demi. Une troisième édition se tiendra au mois de décembre, et l'organisateur envisage d'en augmenter progressivement l'ampleur.