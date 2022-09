Afrique: CAN U23. - La participation au deuxième tour assurée

Un ouf de soulagement. Les contraintes financières ont été surmontées. Les Barea pourront poursuivre sereinement leur aventure et participer au deuxième tour qualificatif à la coupe d'Afri-que des nations U23. Mada-gascar a validé son ticket pour la prochaine étape en éliminant les Pirates des Seychelles au premier tour préliminaire, avec deux larges victoires de 5 à 0 à l'aller et 7 à 1 au retour, ce mardi. "Les recettes de matches n'étaient pas suffisantes pour effacer les dettes de 170 380 000 ariary... L'important c'est que Madagascar pourra jouer le deuxième tour.

L'état a promis de prendre en charge tous les déplacements de la délégation pour le voyage au Gabon, ceux des expatriés et locaux, l'hébergement ... " a annoncé Solonirina Raharijaona, président de l'Uficasm, Union des footballeurs internationaux et cadres sportifs malagasy. "L'état nous a déjà dépannés en prenant en charge les billets d'avion de la délégation de France, les expatriés et le staff, ainsi que l'hébergement des Barea et du staff au Pano-rama, qui s'élève à 16 millions ariary, et l'Uficasm a assuré pour sa part 9 millions ariary. La Présidence a aussi primé les joueurs et le staff" relate le patron de l'association mandatée par la Fédération.

Équipe renforcée

Lors de cette occasion, le numéro un de l'Uficasm a présenté devant la presse les recettes du match aller du 24 septembre à Mahama-sina. Les recettes des billets, au nombre de 6338, s'élèvent à 20 millions d'ariary, la collecte de fonds sur Mvola de 800 000 ariary, les partenaires ont fourni 2 millions ariary, et World Cola 3 600 00 ariary. Ces recettes ont été affectées aux dépenses, entre autres 1 855 000 ariary pour les éléments de la police nationale, 2 400 000 ariary pour les agents de sécurité civils, 1 500 000 ariary pour le nettoyage du stade après match, l'achat de 450 litres de gasoil pour allumer les projecteurs sans parler des indemnités du personnel permanent du stade, l'hébergement des arbitres et du commissaire du match ainsi que l'hébergement des délégations malgache et seychelloise. La préparation des joueurs locaux reprendra dans une semaine, probablement au complexe de Vontovorona.

Le match aller comptant pour le deuxième tour préliminaire contre le Gabon aura lieu le 23 octobre au stade Barea de Maha-masina et le retour à France- ville au Gabon le 28 octobre. Quatre ou cinq joueurs absents du premier tour rejoindront le groupe, dont les trois expatriés Sayha Seha, l'attaquant de l'Olym-pique de Marseille, le défenseur du Stade Laval Sandro Rabarivony et le défenseur du FC Nantes Safidy Fortun. Dix-huit nations disputeront le deuxième tour préliminaire qualificatif à la CAN à partir du 21 octobre.