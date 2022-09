Madagascar: Litterature - Michèle Rakotoson recommande la lecture

Issue d'une famille intellectuelle, l'écrivaine s'est plongée dans le monde de la littérature depuis son enfance. Le vernissage de l'exposition de ses œuvres a eu lieu hier à Anosy. Une surdouée de l'écriture. Fille d'un journaliste et d'une bibliothécaire, Michèle Rakotoson est née en 1948 et a commencé à écrire à l'âge de 22 ans.Elle œuvre dans le théâtre, les romans, les nouvelles , les essais ainsi que les chroniques biographiques.Afin d'apprécier le talent de l'auteure malgache, l'exposition de Michèle Rakotoson est basé sur tous ses chefs-d'œuvre, sa biographie ainsi que son parcours d'écrivaine. Que signifie la littérature ? "La première chose qui me vient à l'esprit est notre mère.

Nous ne serions pas là aujourd'hui sans la bibliothèque. J'envoie un message pour les jeunes : ne délaissez pas les livres. Ils contiennent de nombreux trésors intellectuels qui peuvent être partagés et transmis aux générations futures" affirme Michèle Rakotoson. Plus de 20 livres signés au nom de Michèle Rakoto-son ont été édités. Lalana, Juillet au pays , Tovonay l'enfant du Sud figurent parmi les ouvrages de la journaliste et dramaturge.

Ses exploits

Ces livres lui ont valu de nombreuses récompenses. Michèle Rakotoson a par ailleurs accédé à la phase finale du " 14e Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone ", dont les résultats seront connus le 26 novembre prochain à Abidjan, Côte d'Ivoire. Michèle est une femme de lettre et une écrivaine complète.Il faut comprendre que ce n'est pas facile d'écrire et à quel point le travail littéraire est important.

Les écrivains méritent d'être valorisés, honorés et respectés dans leur rôle dans la société', affirme Lalatiana Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture. Cet événement a été organisé par le ministère de la Communication et de la culture pour soutenir la romancière dans ce concours. L'exposition est ouverte au grand public jusqu'au 28 octobre.