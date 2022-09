Sénégal: Année académique 2022-2023 - Cheikh Oumar Anne appelle à un management inclusif

En prélude à l'ouverture de l'année académique prévue le 06 octobre prochain, les acteurs de l'éducation en présence de leur ministre de tutelle, Cheikh Oumar Anne, ont participé à un atelier hier, jeudi 29 septembre, sur le thème : "Management des établissements d'enseignement et amélioration des performances scolaires : quelles stratégies ?",

Le ministre de l'Education nationale a appelé hier, jeudi 29 septembre les acteurs de l'éducation "à œuvrer ensemble afin que l'école sénégalaise soit l'une des meilleures d'Afrique voire du monde". Un rêve qu'il nourrit et qu'il voudrait réaliser avec les acteurs de l'éducation. Et c'est dans cette dynamique qu'un séminaire est ouvert depuis hier, jeudi, afin de bien préparer l'année académie 2022-2023. Le ministre Cheikh Oumar Anne de déclarer : " je reste convaincu qu'en affinant nos stratégies et méthodes d'actions, à tous les niveaux, nous pouvons favoriser l'épanouissement de nos enfants et améliorer sensiblement les taux de réussite aux différents examens scolaires ".

Avec comme thème: " Management des établissements d'enseignement et amélioration des performances scolaires : quelles stratégies ?", le ministère de l'Education compte trouver des éléments de réponses pour rendre plus performant le système. "Il me tient à cœur de rappeler que l'école est et doit être au service de l'apprenant, de son épanouissement et de sa réussite. C'est pourquoi, un management de qualité, une gestion de la qualité des écoles et établissements doit nécessairement permettre à l'élève de faire éclore ses potentialités, de s'insérer harmonieusement dans sa société et de réussir ses examens " a-t-il soutenu.

Et de renchérir : "il appartient au directeur et/ou au chef d'établissement d'utiliser au mieux les ressources humaines, matérielles et financières de sa structure pour l'atteinte des résultats fixés. Tout cela exige la maîtrise d'un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être scolaires, qui passent par la formation et le renforcement de capacités des personnels concernés. En effet, le directeur ou le chef d'établissement, doit avoir un nouveau style de management qui lui permet d'obtenir de meilleurs résultats ".

Le ministre de l'éducation nationale a aussi rappelé que ladite rencontre entre dans le cadre des cinq priorités définies pour le quinquennat (2019-2024) à savoir promouvoir un climat social apaisé dans le secteur; renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif ; renforcer les capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système éducatif ; assurer à tous une éducation de base de qualité ; systématiser l'éducation aux valeurs.

"Ces priorités représentent, comme vous le savez, des leviers pour opérationnaliser la volonté du Président de la République, relative au développement "d'une école pour tous", "d'une école viable, stable et pacifiée", "d'une école de qualité" suite au Conseil présidentiel sur les conclusions des Assises de l'Education et de la Formation d'aout 2015", a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : "elles impliquent, conformément à la Lettre de Politique générale pour le secteur (LPGS) de l'Education et de la Formation et son cadre d'action le PAQUET-EF, une gouvernance partenariale plus efficace, plus efficiente, plus inclusive et plus transparente à travers un dialogue pluriel avec une meilleure participation de toutes les familles d'acteurs de l'Ecole".

Bilan de l'année écoulée et perspectives en cours

Pour le ministre de l'Education nationale, l'année scolaire 2021/2022 a été marquée par des perturbations dans le cadre de la lutte des organisations syndicales pour de meilleures conditions de vie et de travail. "Des accords historiques signés entre le Gouvernement et les syndicats d'enseignants en mars 2022, pour la revalorisation de la fonction enseignante, à travers la hausse substantielle de la rémunération des personnels de l'Education et de la Formation, ont permis la stabilité du système". Et d'avancer : "certainement cette motivation et cette stabilité ont contribué aux résultats satisfaisants notés aux examens scolaires de 2021/2022. Il s'agit respectivement d'un taux de réussite de 73,8 % au CFEE, 53,94 % au BFEM et de 51,99 % au baccalauréat ". Pour l'année scolaire 2022/2023, le ministre a déclaré "la consolidation voire l'amélioration des résultats scolaires demeure donc un défi qu'il nous appartient à tous de relever dans la solidarité, l'abnégation, la créativité et l'esprit d'innovation ".