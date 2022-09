Congo-Kinshasa: Intitulé le verbe du Poète,Poésie - L'ouvrage de Hervé Kumbonyeki désormais disponible

Le Baptême du livre "Le Verbe du Poète" de Hervé Kumbonyeki a eu lieu, samedi 24 septembre 2022, au centre Jeanize sur huileries. D'après l'auteur, le titre "le verbe du poète" résonne autrement, que comme il l'aurait souhaité : "Expression d'un poète". Il s'agit d'un recueil qui va être classé dans la collection Florilège du Grand lac.

L'époque du Président Mobutu et celle d'aujourd'hui, soutient l'auteur, sont tout à fait différentes. Ceci n'est pas un aperçu politique, au contraire, il est culturel. Mais, cette culture demeure-t-elle encore et toujours une référence à travers laquelle d'autres cultures pourraient trouver un idéal ? Loin de là ! C'est ce qui a conduit au mépris des vraies valeurs culturelles de ce pays-continent en idéalisant celles venues d'outre-mer par la mainmise de ceux que nous qualifions autres fois des dieux tombés du paradis céleste.

Dans la conceptualisation de l'auteur, il est a signalé que la République Démocratique du Congo a été le seuil de massacres dont aucune bouche ne peut démettre la véracité. C'est donc les guerres qui ont eu lieu et ne cessent jusqu'à preuve du contraire de causer des émotions fatales, lesquelles on ne saura mettre le thermomètre ; des pertes en vies humaines, etc.

Hervé Kumbonyeki explique qu'à l'époque de Mobutu, un poème qui en retrace et témoigne la grâce, est plus captivant, rétrospectif qu'il se laisse esthétiquement accompagné d'autres poèmes, les uns traduisant à la fois la haine, la colère, la douleur, la déception et tout ce qui va avec, les autres chantant non seulement l'amour des femmes, les exploits des hommes, mais également célébrant la beauté de l'âme du poète qui est la pureté et la divinité de Dieu placées dans l'homme.