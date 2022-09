Sénégal: Relevement du taux de couverture maladie universelle - L'ANACMU vers l'enrôlement systématique des bénéficiaires de la DER/FJ

Afin de pousser le taux d'enrôlement à la CMU, l'Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (ANACMU) et la DER/FJ se mettent en synergie. Un atelier de trois jours s'est ouvert hier, jeudi, à Toubab Dialaw, en présence du directeur général de l'agence et des représentants de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) pour réfléchir sur la mise en œuvre de l'enrôlement systématique.

Avec un taux de couverture nationale autour de 53%, l'Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (ANACMU) est encore loin de l'objectif des 75% à l'horizon 2026. Afin d'accélérer le processus, l'agence déploie une stratégie d'enrôlement systématique avec les agences d'appui à l'entreprenariat mises en place par l'Etat. C'est dans ce cadre que s'inscrit le partenariat entre l'ANACMU et la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).

Ce partenariat vise à mettre en place un mécanisme d'enrôlement systématique des groupes et personnes bénéficiaires des financements de la DER/FJ. L'objectif, à travers cette démarche, est pour l'ANACMU de capter les 200.000 bénéficiaires de la DER et ceux qui seront élus au programme, dans le futur, mais aussi d'assurer le remboursement.

A travers cette démarche, les deux partenaires visent à assurer une extension de l'enrôlement mais aussi à garantir le recouvrement de l'argent prêté. "C'est beaucoup de personnes pour ces programmes d'appui que le gouvernement donne aux Sénégalais et nous pensons que c'est important de les couvrir pour sécuriser à la fois les personnes mais aussi les ressources qui sont injectées dans le cadre du développement", a dit Bocar Mamadou Daff, le directeur général de l'Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (ANACMU).

Pour sa part, le représentant de la DER/FJ a relevé que, loin d'être une contrainte pour accéder aux financements, c'est plutôt une réponse à une requête des bénéficiaires afin de pouvoir disposer d'une bonne prise en charge, en cas de maladie. "Ce ne sera pas une obligation, mais c'est une chose qui a été demandée par les populations elles-mêmes ; ce sont nos bénéficiaires qui ont besoin de cela. Ce qui signifie que nous réfléchissons là-dessus et nous allons co-construire ensemble. Ce ne sera pas une obligation mais cela va être un élément important qui va accompagner le financement et l'accompagnement qu'offre la DER aux femmes et aux jeunes", a souligné Cheikh Bara seck, conseiller technique auprès du Délégué Général à la DER/FJ.

Avec cette démarche, le directeur de l'ANACMU espère que les enrôlements seront boostés afin qu'à l'horizon 2027, l'objectif fixé par le président de la République, Macky Sall, soit atteint. "Je pense qu'avec ces mécanismes, qui sont innovants, que nous avons entrepris maintenant, on devrait pouvoir accélérer le processus", a souligné M. Daff.