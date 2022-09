Congo-Kinshasa: Impunité ?

La lutte contre la corruption, le trafic d'influence, le détournement et le blanchiment des capitaux ne doit pas restée impunie.

Bien que les élus nationaux vont être partagés entre la problématique du scrutin électoral, les défis du social, l'éducation, la sécurité et l'épineuse problématique de réduction de train de vie des institutions sans oublier le contrôle parlementaire houleux, de leur côté, les instances judiciaires doivent ouvrir des enquêtes, examiner les dossiers et sanctionner le cas échéant. Oui, "la justice élève une Nation", dit-on. Bien que bannie, l'impunité refait surface jusqu'au point de désacraliser la justice congolaise qui, de plus en plus, n'inspire ni confiance, ni sérénité si l'on tient compte de tout ce qui se passe actuellement. Bienvenue dans la république de l'impunité !

Au-delà de l'insécurité tant décriée par la population, de la justice à double vitesse révélée au grand jour de suite de la libération dite provisoire du tout- puissant Conseiller stratégique de Félix Tshisekedi, en l'occurrence Vidiye Tshimanga, pour ne pas le citer, juste à côté, l'arène politique Rd congolaise secoue la toile, des scandales en scandales qui deviennent automatiquement de pain quotidien. L'Etat Congolais devra se réveiller de son profond sommeil et prendre les choses en mains en vue de renverser une fois pour toutes le paradigme et procéder au changement de narratif.

La dernière décision prise par notre justice aura choqué plus d'un. L'espoir se fragilise à petit feu. Les attentes aussi. Convoqué puis placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala il y a peu, pour corruption et abus de pouvoir, il est désormais libre. Le tombeau est vide. Vidiye Tshimanga Tshipamba, l'ex conseiller stratégique du Chef de l'Etat, peut encore humer l'air frais de la capitale Kinshasa, car autorisé à regagner son domicile par la Justice alors que des milliers de congolais étaient pour un procès public, comme pour lancer un message fort à tous les collaborateurs du Président de la République, dont l'esprit d'ouverture ne doit ni être vendu, ni non plus être considéré comme un fonds de commerce. Une décision controversée, bienvenue à la République de l'impunité ? En tout cas, tout laisse à y croire. Que faudrait faire de cette justice ? Le développement du pays du Mzee en dépend. Seulement, tout est dans la coterie. Les voix s'élèvent, les dirigeants prêtent-ils l'oreille ? La Justice fait-elle réellement son travail ? Le débat est ouvert !