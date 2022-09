Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire dans l'Est,Paul Diakese - "Le Président est déterminé à reprendre Bunagana"

Il s'est enfin résolu de prendre le dessus sur la polémique pour lever l'équivoque au sujet de l'engagement du Chef de l'Etat à mettre fin à l'agression de la RDC par le Rwanda, qui opère sous couvert des rebelles du M23.

De passage à l'émission "Asololi" de Paulette Kimuntu, mercredi dernier, Paul Diakese a déclaré que le Président Félix Tshisekedi est très déterminé et ne ménage aucun effort pour reprendre Bunagana et restaurer totalement la paix dans l'Est comme sur l'ensemble du pays.

"En tout cas, avant les élections, il faut que Bunagana soit libéré. Nous ferons une campagne sans épines, sans M23... Je ne suis pas le Porte-parole de l'armée. Je parle dans un cadre patriotique ", a déclaré le Directeur Adjoint de la Cellule de Communication de la Présidence de la République.

Interrogé sur des questions majeures en rapport avec le fonctionnement au quotidien de la Présidence de la République, Paul Diakese a dissipé de fausses allégations. Au sujet du tribalisme qu'attiserait le Chef de l'Etat, il a laissé entendre que cette question relève de la manipulation et que lui-même, comme son nom l'indique, n'est pas Luba. Il a évoqué, en passant, le cas de Giscard Kusema, un autre membre du cabinet du Chef de l'Etat, qui, selon sa révélation, n'est pas non plus du Kasaï. "Comment il nous a nommés ?", s'est-il interrogé, avant de poursuivre : " Le Président, si vous regardez son entourage immédiat, il n'y a pas que de Luba. Il y a des Bakongo, il y a des Bangala, il y a des Swahilis ".

S'agissant de la polémique autour d'un prétendu Gouvernement parallèle, il s'est insurgé contre les pourfendeurs du régime en place qui multiplient de façon impressionnante des stratégies en vue de l'échec du mandant actuel en répandant de fausses affirmation selon lesquelles le Président Tshisekedi aurait institué l'ingérence dans la réalisation, par le Gouvernement des warriors, des projets et programmes visant l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. D'après lui, il n'existe pas une organisation assimilable à un gouvernement, au Palais de la Nation et/ou à la Cité de l'Union Africaine. A l'en croire, la confusion tourne autour du rôle que chaque membre du Cabinet du Chef de l'Etat joue pour la réussite de ce premier mandat.