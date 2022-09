Congo-Brazzaville: Prix de l'innovation numérique DSN - Engager les créateurs à inventer le futur

La compétition est encore de retour cette année en vue de mettre à l'épreuve le génie créateur des jeunes talents congolais dans le secteur du numérique. L'appel à candidatures est ouvert en ligne jusqu'au 13 octobre. Lancé il y a trois ans, le prix de l'innovation numérique Denis Sassou N'Guesso (DSN), parrainé par le chef de l'Etat, est une compétition qui appelle les candidats à dépasser leurs limites en vue de proposer des œuvres technologiques susceptibles de contribuer au développement numérique du Congo.

Cette année, le concours s'ouvre aux jeunes âgés de 18 à 29 ans ayant des projets innovants qui favorisent l'émergence de nouveaux produits et de nouvelles pratiques. Les candidats sont appelés à avoir, en plus des connaissances dans le secteur des technologies, une bonne maîtrise de la langue anglaise. Par ailleurs, les candidatures féminines sont vivement encouragées. Le formulaire de participation est à remplir et à envoyer via le site du ministère de l'Economie numérique.

Rappelons que la première édition de ce concours s'était tenue en octobre 2019. Huit jeunes avaient été désignés lauréats sur les quarante-cinq participants. Le concours est organisé par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, associé au programme de formation " Seeds for the future " 2022 de Huawei.