Congo-Brazzaville: Concours photo " Forestival " - A vos marques, prêts, shootez !

Dans le cadre du Forestival qui se tiendra du 2 au 6 novembre à Brazzaville, France volontaires Congo organise un concours photo amateur. L'appel à candidatures est ouvert du 27 septembre au 20 octobre. Organisé dans le cadre du projet " EUAV Forest " en partenariat avec l'Union européenne au Congo, le concours photo " Forestival " s'adresse à toute personne de moins de 35 ans, passionnée de photographie et surtout sensible à la nature et à la protection de l'environnement. Pour cette première édition, la compétition va se tenir sur le thème " L'arbre et l'homme ". Pour les organisateurs, le choix de ce thème se justifie par le fait que le dérèglement climatique et la fragilisation des écosystèmes forestiers rappellent la dépendance de la planète aux arbres, non pas seulement en tant que simples objets de consommation ou d'esthétique, mais comme nos principaux alliés face aux enjeux environnementaux.

" Ils captent une partie de nos émissions de carbone et protègent nos villes des phénomènes météorologiques extrêmes. Ils sont également une source d'abri et d'alimentation durable pour la population qui vit à proximité. L'arbre et l'homme, comme deux êtres dont l'interdépendance induit une dignité égale et un respect mutuel que nous oublions trop souvent. Nous attendons donc des photos des candidats, qu'elles répondent à cet objectif de changement de perception sur la valeur de l'arbre pour nos sociétés ", indiquent les organisateurs.

Pour postuler, chaque participant doit envoyer au moins une photo répondant aux critères de sélection, en format JPG et résolution 300 dpi. Le nombre maximum de photos à envoyer doit être de cinq et chaque photo doit avoir été prise dans le bassin du Congo et durant l'année en cours.

Ce, en plus d'être cohérente avec la thématique " L'arbre et l'homme ". Le jury composé de Lebon Chansard Ziavoula, Therance Ralff Lhyliann, Thibaut d'Alteroche et Andrea Scudera analysera les candidatures et désignera trois lauréats. Le quatrième sera choisi par les internautes après vote sur la toile du 22 au 27 octobre.

A en croire les organisateurs, la participation à ce concours est gratuite et les candidatures féminines sont vivement sollicitées. Les photos et l'inscription des participants sont à envoyer à : concoursphotos.forestival@gmail.com. Les photos des quatre gagnants seront intégrées à l'exposition photo du Forestival, le 2 novembre à Brazzaville. Aussi, les lauréats bénéficieront de bons d'achats.