Congo-Brazzaville: Cinéma - " Fêlures ", meilleure fiction nationale

Le film du réalisateur congolais Rufin Mbou Mikima a remporté les prix de meilleure fiction nationale et meilleur son, lors de la quatrième édition du Festival international de courts métrages de Pointe-Noire (Ficomp). Entre réalité et fiction, " Fêlures " raconte l'histoire de Paty, une jeune prostituée en quête du dernier plan qui la mettra à l'abri du besoin et lui permettra de raccrocher.

Rufin Mbou n'est pas à son coup d'essai. Il est, entre autres, l'auteur du documentaire " Entre racine " et auteur-réalisateur du film " Au nom de ". Passionné du septième art . Il a travaillé comme scénariste sur la série télévisée " Stévy et Shékina ". Rufin Mbou coordonne les rencontres " Africadoc Brazza " depuis 2008. Il est considéré comme un des talentueux de la nouvelle scène cinématographie congolaise en particulier et africaine en général.

Ficomp a projeté, du 21 au 24 septembre, neuf courts métrages congolais, trois courts métrages de la République démocratique du Congo, trois courts métrages de la France, trois courts métrages du Bénin, deux courts métrages du Cameroun, un court métrage du Sénégal et un court métrage de l'Algérie.

Ce grand rendez-vous de cinéphiles a été placé sur le thème " Œuvrer pour ma génération actuelle, et garantir la relève pour le cinéma de demain ".