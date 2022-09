Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Mohamadou Bamba " de Thione Seck

Poète et chanteur à la voix remarquable, Thione Seck est considéré comme la voix sénégalaise la plus adulée des années 1970. Avec l'orchestre " Baobab " dans lequel il s'est imposé, il a été auteur de plusieurs titres, notamment " Mohamadou Bamba ". Extrait de l'album éponyme, paru grâce au label " Jambaar " en 1980, sous la référence JM 5000, le morceau " Mohamadou Bamba " a connu un succès très éloquent. Ce disque lumineux, enregistré au studio Golden Baobab, à Dakar, contient six chansons devenues cultes au fil des années. La face A comprend, " Mohamadou Bamba " et " Ndiawoulou " de Bala Sidibe et " Boulmamine " de Ndouga Dieng. La face B, quant à elle, dispose de " Gnawoe " et " Doomou Ba " du même auteur et " Yen Saay " de Rudolph Gomis.

Il faut dire que ce long play avait marqué le premier pas du label " Jambaar " dans la sphère de la production, dix ans après la création de l'orchestre " Baobab " dont la notoriété dépassait déjà les frontières du Sénégal. S'agissant du titre phare, il faut noter qu'il est un hommage appuyé au Sénégalais Mohamadou Bamba, chef de la confrérie Mouride, fondée à la fin du 19e siècle comme une sorte de contre-pouvoir religieux à la colonisation française.

Le genre musical adopté dans ce tube est le reggae. Sans doute pour marquer l'esprit de résistance qui habitait ce héros sénégalais. Sur la rythmique de cette œuvre, la guitare de Pape Bâ, la basse de Charles Ndiaye et, de temps à autre, les jeux de guitare solo de Barthélémy Atisso qui viennent y apporter de la magie. Cela laisse à Thione Seck d'effectuer son solo vocal, soutenu par les voix de Ndouga Dieng, Bala Sidibe et Rudolph Gomis.

Né le 12 mars 1955 à Dakar, au Sénégal, Thione Ballago Seck a été influencé musicalement par son grand-père avant de commencer à prester dans les cérémonies traditionnelles. Il va, par la suite, intégrer le groupe Star Band. C'est finalement en 1970 que son nom va prendre de l'ampleur au sein de l'orchestre Baobab. Il devient ainsi l'un des chanteurs attitrés de cet ensemble musical. Après cela, il créera en 1984 le groupe Raam Daan. Trente ans de suite d'activités musicales, il aura des démêlés avec la justice.

Thione Seck va rejoindre les limbes le 14 mars 2021, après avoir atteint le cap de 66 ans. Le nombre de ses albums que dispose la maison culturelle " Biso na Biso " est de vingt et un : " Yow ", " Le pouvoir d'un cœur pur ", " Tane sa Boula Nekh ", " Daaly ", " Diapason ", " Le 10 e anniversaire du Raam Daan vol 1 ", " Le 10 e anniversaire du Raam Daan vol 2 ", " Favori ", " XV anniversary ", " Allo Petit ", " Mbalaxfunk vol 1 ", " Musiciens ", " Orientissimo vol 1 ", " Orientation : Egypt-India-Senegal ", " Orientissime : Touba-Madras-Paris ", " Papa ", " Pur Mbalax ", " Demb ", " Ballago ", " Dieulleul " et " Aida Soukeu ".