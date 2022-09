Maroc: 11ème édition de la Course internationale 10 km de Marrakech

La 11ème édition de la Course internationale 10 km de Marrakech aura lieu, le 2 octobre prochain, avec la participation d'athlètes professionnels et amateurs marocains et étrangers.

Cette manifestation sportive, dont le Royaume d'Arabie saoudite sera l'invité d'honneur, est organisée par l'Association Le Grand Atlas, avec le soutien de la Wilaya de la région de Marrakech-Safi, le Conseil de la région, le Conseil communal de Marrakech, et la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), et en collaboration avec "World Athletics", en plus d'acteurs institutionnels et privés, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

La 11ème édition de la Course internationale 10 km de Marrakech sera la première manifestation sportive au niveau des courses et marathons au titre de la nouvelle saison sportive 2022-2023, ajoute la même source, relevant que cet événement sportif coïncide avec le 40ème anniversaire de la création de l'Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), partenaire de cette manifestation annuelle.

La course sera ouverte devant les athlètes professionnels et amateurs issus du Maroc et de l'étranger, dans un circuit environnemental sportif dans la Cité ocre, permettant de découvrir le patrimoine naturel et historique de Marrakech, lit-on dans le communiqué. Lors de cette course, les organisateurs adopteront le système de pointage électronique, ajoute la même source, indiquant que l'administration technique de la course sera confiée au Marocain Rachid Benmazyane, membre de l'Association internationale des courses et marathons et doté d'une expérience de 39 manifestations sportives aux niveaux national et international, dont la dernière concerne la direction technique de la course internationale du Mexique en août dernier.

Les vainqueurs des premières positions empocheront des récompenses financières motivantes à même d'inciter les athlètes à réaliser de bonnes performances dans cette compétition internationale devenue un rendez-vous annuel dans l'agenda des courses nationales et internationales.