Sénégal: Nouveau Gouvernement, 14e Législature,... - Le regard de l'AFP de Moustapha Niasse

communiqué de presse

Le Secrétariat politique exécutif (SPE) de l'Alliance des Forces de Progrès s'est réuni le jeudi 29 septembre 22, sous la présidence du Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, autour de l'ordre du jour suivant :

Situation internationale

Situation nationale

Vie du Parti

Abordant le 1er point de l'ordre du jour, le SPE a examiné le contexte international trouble, dont les retombées négatives sont subies par l'Economie des Etats et le pouvoir d'achat des populations. Ce deuxième choc, après la COVID et ses conséquences entraîne des interrogations sans réponses immédiates, d'autant plus que le conflit en Ukraine a provoqué l'aggravation de la crise dans les pays du Tiers-Monde et dans ceux du Nord.

Un peu partout, l'extrême droite désigne le coupable idéal, l'émigré, en entraînant dans ses délires le raidissement, la xénophobie et l'intolérance, parfois mortelle pour des membres de la Diaspora.

Le SPE de l'AFP exprime sa solidarité fraternelle à l'endroit de ces Africains et de ces compatriotes souvent victimes de diverses formes de racisme.

C'est dans ce contexte, où la montée du péril terroriste est évidente, que la XIVe Législature a été installée, avec les dérives inédites et inattendues de l'opposition dite radicale, qui a vainement tenté de bloquer le fonctionnement d'une Institution aussi stratégique que l'Assemblée nationale.

Le SPE condamne avec la dernière énergie ces comportements indignes de Représentants du peuple et invite tous les acteurs à placer l'intérêt national au-dessus des contingences politiques.

C'est le lieu pour le SPE de rendre un hommage vibrant au Secrétaire général de l'AFP, Monsieur Moustapha Niasse qui, dix ans durant a présidé de main de maître l'Assemblée nationale. Il a fait face à toutes les turbulences, avec un succès éclatant porté par une connaissance profonde du Règlement intérieur de l'Institution et des décisions toujours opportunes, courageuses, justes et équitables.

Le SPE adresse ses vifs remerciements au Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall, au Gouvernement, aux Députés sortants, aux personnels de l'Assemblée nationale et à la Nation qui ont salué le magistère du Président Niasse, qui a marqué de son empreinte indélébile un pan important de l'histoire politique de notre pays. Au-delà d'une consécration, ses nouvelles fonctions de Haut Représentant du Président de la République constituent une nouvelle mission pour l'Homme d'Etat Moustapha Niasse.

L'AFP, qui a été aux avant-postes des combats qui ont conduit aux alternances de 2000 et de 2012, appelle au dialogue lucide et ouvert de toutes les composantes de notre Nation et encourage le Président Macky Sall qui, à cet égard, a posé un acte significatif, dès le premier Conseil des Ministres du nouveau Gouvernement. Il s'agit de consolider notre démocratie et "notre commune volonté de vie commune."

Le dernier point de l'ordre du jour a permis au SPE d'examiner de manière critique les résultats des élections territoriales du 23 janvier 2022 et des législatives du 31 juillet dernier, où la part congrue réservée à l'AFP ne correspond guère aux réalités du terrain.

C'est la raison pour laquelle le SPE encourage la réforme du fonctionnement de la Coalition de sous Coalitions qu'est Bennoo Bokk Yaakaar, aux fins d'une plus grande équité et d'une plus grande transparence, dans la perspective des victoires à construire. A cet égard, les investitures pour les élections relatives au HCCT ont connu une certaine amélioration.

Le SPE saisit cette occasion pour adresser ses vives félicitations à tous les camarades élus.

En ce qui concerne la relance des activités du Parti, le SPE a créé un Groupe de travail chargé de proposer, dans les plus brefs délais, un Plan d'actions réaliste et efficace, daté, quantifié et chiffré. Il convient d'adapter les choix et les procédures du Parti aux nouvelles données de la société sénégalaise.

Enfin, le SPE a invité l'ensemble de responsables et militants de l'AFP à projeter un regard attentif sur l'échéance de 2024 qui, au-delà des enjeux électoraux, est une étape importante dans la consolidation de notre démocratie.

Pour un Sénégal de paix, stable et en marche vers l'émergence, dans la sécurité.

Dakar, le 29 septembre 2022

Le Secrétariat politique exécutif de l'AFP