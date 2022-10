Angola: Luanda accueille la 1ère édition du Forum international de l'économie du partage

Luanda — La 1ère édition du Forum international de l'économie du partage se tiendra les 6 et 7 octobre dans les locaux de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP), à Luanda, dans le cadre d'une initiative de Tech21 África et Wedo Brand.

Dans une note envoyée à l'ANGOP, l'organisation de l'événement indique que pendant deux jours, les spécialistes du secteur de trois continents présenteront les tendances mondiales, les vraies réussites et les projets axés sur l'économie partagée, également appelée économie collaborative.

"Avec ce forum, nous voulons présenter l'économie collaborative en pratique comme une alternative aux défis actuels de génération de travail et de revenus pour les familles", explique Kiesse Canito, porte-parole de l'événement.

Selon le porte-parole, il s'agit d'un secteur qui se développe de plus en plus en Angola, générant des revenus et du travail, principalement grâce aux applications de mobilité urbaine.

Selon le programme, la première journée sera réservée à la démystification de l'économie collaborative à travers la présentation de concepts et de modèles.

Durant les deux jours, des sujets tels que "L'impact de l'économie de partage sur la mobilité urbaine", "L'économie de partage et son impact sur le secteur immobilier et hôtelier", "Le co-working et l'avenir du design de bureau", "Le Web 3.0 et l'avenir de l'économie collaborative" et, enfin, " l'infrastructure technologique comme levier de l'économie collaborative".